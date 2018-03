PRO-GE zur Leiharbeitsflaute: Attraktivität durch Ausbeutung ist kein taugliches Geschäftsmodell

Schindler korrigiert Pichorner: Österreichisches Recht gilt auch für ausländische LeiharbeiterInnen

Wien (OTS/ÖGB) - Nicht die neuen Regelungen sind schuld, wenn die Branche derzeit einen Dämpfer hinnehmen muss, sondern die Unfähigkeit vieler Leiharbeitsfirmen korrekt damit umzugehen", weist René Schindler, Bundessekretär der Gewerkschaft PRO-GE, Darstellungen wie etwa von Manpower-Geschäftsführer Erich Pichorner gegenüber dem ORF Steiermark zurück, die Insolvenz der steirischen MPS und eine generelle Flaute der Arbeitskräfteüberlassung gingen auf die seit 1. Jänner gültigen Gesetzesänderungen zurück. "LeiharbeiterInnen dürfen keine ArbeitnehmerInnen zweiter Klasse mehr sein. Mit den neuen Bestimmungen ist dieses Ziel ein großes Stück näher gerückt", erläutert Schindler. "Wer sein Geschäftsmodell weiterhin auf die Ausbeutung von Beschäftigten aufbaut, darf sich dann nicht über wirtschaftliche Schwierigkeiten wundern."

Sich vor Verpflichtungen zu drücken, etwa durch einvernehmliche Auflösungen, sei in der Branche seit Jahren übliche Praxis, kritisiert Schindler. Kosten für Arbeitnehmeransprüche wie Kündigungsfristen oder bezahlte Stehzeiten würden in den Tarifen gar nicht mehr einkalkuliert. "Anstatt gerechtere Arbeitsbedingungen für LeiharbeiterInnen als Mehrbelastung zu kritisieren, sollte die Branche einmal Kostenwahrheit bei ihren Preisen herstellen", fordert Schindler. "Damit die ArbeitnehmerInnen endlich auch bekommen, was ihnen gesetzlich zusteht."

"Ein zukunftsträchtiges 'Modell Zeitarbeit' kann seine Attraktivität nicht aus der Benachteiligung von ArbeitnehmerInnen ziehen", stellt Schindler klar. Zudem sei Pichorners Aussage die neuen Regelungen würden für ausländische Leiharbeiter nicht gelten, schlicht falsch. "Gerade durch das neue Arbeitskräfteüberlassungsgesetz wurde jetzt explizit festgelegt, dass alle österreichischen Rechtsnormen auch für Überlassungen aus dem Ausland gültig sind."

