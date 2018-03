18. ÖGB-Bundeskongress: Leitantrag - Kapitel Arbeitsmarkt, ArbeitnehmerInnenschutz, Arbeitszeit

Wien (OTS/ÖGB) - Beim 18. ÖGB-Bundeskongress werden die Kapitel Arbeitsmarkt, ArbeitnehmerInnen- und Bedienstetenschutz sowie Arbeitszeit des Leitantrags präsentiert und diskutiert. Die Beschlussfassung erfolgt am 20. Juni über den gesamten Leitantrag. Einige wichtige Forderungen:++++

ARBEITSMARKT

+ Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf EU-Niveau.

+ Unternehmen, die zu wenig ältere Menschen beschäftigen, müssen einen Malus zahlen.

+ Wirkungsvoller Kündigungsschutz für ältere ArbeitnehmerInnen.

+ Eine Fachkräftemilliarde, die durch den Beitrag der Unternehmen in einer Höhe von einem Prozent der Jahresbruttolohnsumme finanziert wird. Daraus werden Lehrlingsausbildung und Weiterbildung gefördert sowie Qualitätssicherung und überbetriebliche Ausbildung finanziert. + Das AMS muss auch weiterhin durch frauenspezifische Arbeitsmarktinitiativen der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt entgegenwirken.

+ Projekte, die soziale Infrastruktur schaffen (Kinderbildungseinrichtungen, Pflege, Soziales etc.), schaffen einerseits (Frauen-)Arbeitsplätze und ermöglichen andererseits anderen Frauen, überhaupt erwerbstätig zu sein. Derartige Initiativen sind unbedingt u. a. durch Mittel der EU zu unterstützen.

+ Ausländische Bildungsabschlüsse müssen leichter und schneller anerkannt werden.

+ Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für AsylwerberInnen.

ARBEITNEHMERiNNEN- UND BEDIENSTETENSCHUTZ

+ Betriebliche Gesundheitsförderung als Pflicht, statt wie derzeit nur auf freiwilliger Basis.

+ Vorbeugung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren als Pflichtaufgabe der Unfallversicherung (AUVA).

+ Arbeits- und OrganisationspsychologInnen an allen Arbeitsstätten, zusätzlich zu ArbeitsmedizinerInnen und Sicherheitsfachkräften.

+ Alternsgerechte Arbeitsplätze.

+ Rechtsanspruch auf den Umstieg auf eine weniger belastende Tätigkeit ohne Einkommensverlust, wenn eine belastende Tätigkeit auf Dauer nicht ausgeübt werden kann.

+ Erweiterung der Liste der Berufskrankheiten, v. a. um Erkrankungen durch erhöhte UV-Belastung, um psychische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats.

ARBEITSZEIT

+ Arbeitgeber müssen einen Euro pro Überstunde einzahlen, je zur Hälfte an das AMS und ins Gesundheitssystem. Das Ziel: weniger Überstunden, mehr Geld für die Behebung gesundheitlicher Schäden. + Arbeitszeitverkürzung: Verkürzung der Normalarbeitszeit sowie der höchstzulässigen Tages- und Wochenarbeitszeit. Dabei müssen die Kaufkraft und damit der Lebensstandard der ArbeitnehmerInnen gesichert bleiben.

+ Wirksame Maßnahmen gegen "Lohn- und Gehaltsdiebstahl" - wenn Arbeitgeber Mehrarbeits- und Überstunden nicht auszahlen, sollen sich die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen verdoppeln.

+ Die sechste Urlaubswoche muss für alle ArbeitnehmerInnen leichter erreichbar sein - unabhängig davon, ob sie jahrelang in derselben Firma arbeiten.

+ All-in-Verträge nur mehr für leitende Angestellte.

+ Recht auf Wechsel der Arbeitszeit - Verbesserung der Teilzeit.

