Weltweit erste Auszeichnung für ganzheitliche Sicherheit bei der International Paris Air Show in Le Bourget - Mittwoch, 19. Juni 2013

Paris (ots/PRNewswire) - Zum ersten Mal hat die Schweizer unabhängige Rating-Agentur für den Flugverkehr "ATRA - Air Transport Rating Agency" bei einer Veranstaltung, die während der International Paris Air Show 2013 in Le Bourget stattfand, die fünf besten Fluggesellschaften der Welt nach ihrem ganzheitlichen Sicherheitsprofil ausgezeichnet.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130619/621751 )

Während die International Air Transport Association (IATA) einen Anstieg von 5,9 Prozent bei der Fluggastbeförderung in einem Jahr bestätigt, mit einer starken Beteiligung der Schwellenländer (+16 % in China; +7 % in Indien), gibt die Air Transport Rating Agency (ATRA) ihre jährliche Bewertung der Sicherheit der Fluggesellschaften bekannt, genannt ATRA Airlines Holistic Safety Rating.

Die ATRA ist die einzige Ratingagentur, die eine objektive mathematische Methode auf Grundlage mehrerer Kriterien und unter Berücksichtigung der Komplexität der Sicherheit der Fluggesellschaften anwendet, um stabile, reproduzierbare und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ohne dabei willkürliche Gewichtungen vorzunehmen.

Auf der Grundlage von öffentlich verfügbaren Datenquellen hat die ATRA 15 Kriterien ausgewählt, die zu einem allgemeinen Sicherheitsprofil beitragen. Quantitative Parameter (z. B. das Durchschnittsalter der Flotte) oder qualitative Parameter (z. B. die Homogenität der Flotte) wurden analysiert, um einen synthetischen Sicherheitsindikator zu generieren. Die meisten bisherigen Sicherheitsranglisten basieren dagegen auf einem einzigen Kriterium:

der Unfallbilanz. Dieser Ansatz stösst an ziemlich enge Grenzen, da die Unfallquoten im Luftverkehr extrem niedrig sind und keine Ableitungen von gültigen statistischen Interpretationen zulassen, die über einfache beschreibende Informationen und dem Lernen aus den bisherigen Fällen hinausgehen, was dennoch für Luftfahrtskreise nützlich ist. Jedoch kann ein einziger Unfall, ungeachtet der Ursachen und Verantwortlichkeiten, den Ruf einer Fluggesellschaft erheblich schädigen.

"Nur die Unfallraten zu berücksichtigen entspricht nicht der statistischen Logik und ist sehr beschränkt. Der Unfall von Flug 1549 der US-Airways, der im Jahr 2009 eine Notlandung auf dem Hudson River notwendig machte, bestätigt, dass ein externes zufälliges Ereignis wie Vogelschlag bei jedem beliebigen Flug auftreten könnte und nichts mit der Qualität des Trägers zu tun hat. Im Gegenteil: Die hervorragende Leistung einer Fluggesellschaft könnte die Folgen unerwarteter Ereignisse minimieren, wie es die richtige sofortige Entscheidung der Besatzung von Flug 1549 in der Notfallsituation bewiesen hat, was dazu führte, dass es keine Opfer zu verzeichnen gab", sagte Ariel Beresniak, der Geschäftsführer der ATRA.

Obwohl die Europäische Union eine "schwarze Liste" der Fluggesellschaften herausgibt, die ein gewisses Mass an Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen, gibt es echte Unterschiede in Bezug auf Sicherheitsprofile der anderen Fluggesellschaften. Der innovative und einzigartige Ansatz der ganzheitlichen Sicherheitsbewertung der ATRA berücksichtigt eine Reihe von Parametern, die zur allgemeinen Sicherheit beitragen, ohne einen direkten Bezug zum Sicherheitsmanagement oder zur Unfallbilanz haben zu müssen.

Die Qualität und Originalität des wissenschaftlichen Multi-Kriterien-Ansatzes von ATRA, angepasst an den Luftverkehrssektor, erklärt, warum eine Reihe von Investoren, Finanzanalysten, Versicherungsgesellschaften und Reisebüros die ganzheitliche Sicherheitsbewertung von ATRA als Referenz nutzen.

Die ATRA zeichnete bei einer Veranstaltung, die am Mittwoch, dem 19. Juni, im Rahmen der International Paris Air Show 2013 stattfand, die fünf "Besten Airlines der Welt" mit den besten ganzheitlichen Sicherheitsprofilen aus.

Aus einem Datensatz der 95 wichtigsten Fluggesellschaften, die anhand ihrer betriebswirtschaftlichen Umsätze ausgewählt wurden (Daten von 2011), sind aus Sicht der ganzheitlichen Sicherheitsprofile dies die besten fünf Fluggesellschaften des Jahres 2013:

Platz Fluggesellschaft Land 1: Delta Airlines USA 2: United Continental Holdings USA 3: Southwest Airlines USA 4: AMR Corporation USA 5: US Airways Group USA

Der vollständige Bewertungsbericht zu den 95 wichtigsten Fluggesellschaften steht Finanzfachleuten (Investoren, Finanzanalysten, Versicherungsgesellschaften usw.) auf Anfrage bei der Air Transport Rating Agency zur Verfügung.

Für weitere Informationen steht hier die Pressemappe zum Download zur Verfügung Besuchen Sie die offizielle Website : http://www.atra.aero

