Obernosterer lobt Tourismusbericht 2012

ÖVP-Abgeordneter: "Hilfe für von Naturakatastrophen betroffene Tourismusbetriebe ist Akt der Menschlichkeit und im Interesse der Wirtschaft"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der für den Tourismus zuständige Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner hat dem Tourismusausschuss in dessen Sitzung heute, Mittwoch, einen umfangreichen, übersichtlichen und informativen "Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2012" vorgelegt, der einen guten Einblick in die Situation des wichtigen Wirtschaftszweiges und Arbeitgebers Tourismus in unserem Land bietet. Das erklärte der Fraktionsvorsitzende der ÖVP im Tourismusausschuss, Abg. Gabriel Obernosterer, am Rande der Sitzung.

Klar dargestellt sei vor allem auch die finanzielle Situation der Tourismusbetriebe in Österreich. In diesem Zusammenhang fand Obernosterer lobende Worte für Wirtschaftsminister Mitterlehner, der zugesagt habe, jene Unternehmen, die wegen der Naturkatastrophen der jüngsten Zeit - Stichwort Hochwasser und Felber Tauern - Schaden erlitten haben, nach Möglichkeit rasch und spürbar zu helfen. "Die Tourismusbetriebe sind das Standbein des touristischen Angebotes in Österreich. Ihnen zu helfen ist nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern liegt auch im Interesse der Wirtschaft unseres Landes", schloss Obernosterer.

