Wittmann: Bauernbund blockiert Justizausschuss

SPÖ-Verfassungssprecher empört über Vorgehensweise der ÖVP

Wien (OTS/SK) - Heute fand der letzte Justizausschuss dieser Legislaturperiode statt. Umso größer ist der Unmut darüber, dass die von der ÖVP versprochene Reform des "Terrorismusparagraphen" 278a im Strafgesetzbuch heute nicht beschlossen werden konnte. "Es kann doch nicht sein, dass der ÖVP-Bauernbund wichtige und notwendige Reformen im Justiz Ausschuss blockiert, nur weil die ÖVP Klientelpolitik vor das gemeinschaftliche Wohlergehen stellt", tut der Verfassungssprecher der SPÖ Peter Wittmann seinen Unmut am Rande des heutigen Justizausschusses kund. ****

"Die Verfolgung der aktiven Zivilgesellschaft über den Terrorismusbekämpfungsparagraphen muss ein Ende haben", spielt der Wiener Neustädter Abgeordnete auf die Geschehnisse in Bezug auf den sogenannten "Tierschützerprozess" an. "Es darf in Zukunft nicht möglich sein, dass Vorwürfe im Bereich des zivilen Ungehorsams zu Verfahren nach dem Strafgesetzbuch führen können, da damit Organisationen der Zivilgesellschaft kriminalisiert werden können", hofft Wittmann auf eine rasche Reform dieses Paragraphen zu Beginn der nächsten Legislaturperiode. (Schluss) sn/rm/mp

