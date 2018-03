WHIZPER - der Durchbruch des Empfehlungsmarketings im Recruiting

Die erste Bilanz zeigt: Alle profitieren von prämierten Jobempfehlungen

Innsbruck (OTS) - Seit dem 12. April 2013 gibt es WHIZPER in Österreich. Dieses revolutionäre Recruiting-Tool ermöglicht die prämienbasierte Verbreitung von Stellenanzeigen über das Internet.

Und schon nach zwei Monaten tritt WHIZPER den Beweis für seine Effektivität an: Erste anspruchsvolle Positionen konnten schneller und leichter erfolgreich besetzt werden. Markus Gruber, Head of Projects & Services bei Delegate Group konnte mit WHIZPER eine wichtige IT-Position im Unternehmen besetzen und meint: "Durch die in erster Linie interne Kommunikation der Stelleninserate und den finanziellen Anreiz wurde das Inserat durch Social Networks besser verbreitet und auch zeitgleich die Qualität der eingehenden Bewerbungen erhöht."

WHIZPER bietet Unternehmen einen interessanten Einstieg ins Social Recruiting der Zukunft und einen erweiterten Bewerberpool. Davon konnte sich auch Thomas Gratz, Geschäftsführer von dataformers, bereits überzeugen und dank WHIZPER einen neuen, qualifizierten Mitarbeiter im Team willkommen heißen: "WHIZPER ist ein neuartiger Kanal, potentielle Mitarbeiter mit dataformers in Berührung zu bringen. Die Sichtbarkeit unseres Unternehmens in sozialen Netzwerken wird auf eine freundliche Art und Weise erhöht."

