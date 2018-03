WKÖ: Jetzt ist Verantwortung für Wirtschaftsstandort und Klimaschutz gefordert

Umweltausschuss des Europäischen Parlaments votiert für Eingriff in Emissionshandel - das schadet Standort, ohne Weltklima zu nutzen

Wien (OTS/PWK437) - Die Unterstützung des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments für einen Eingriff in den Emissionshandel ist aus Sicht der Wirtschaft ein Signal gegen den Standort und gegen den Klimaschutz. "Selbst am höchsten Effizienzlevel produzierende österreichische Unternehmen sind von dem geplanten Eingriff in den Emissionshandel betroffen. Denn unmittelbar führt ein höherer CO2-Preis, umgewälzt auf den Strompreis, vor allem zu einem "Körberlgeld" für Energieversorger, aber keineswegs zu mehr Klimaschutz", kritisiert Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Abwanderungstendenzen energieintensiver Unternehmen werden damit verstärkt. Die zunehmende Verlagerung von Investitionen energieintensiver Unternehmen weg von Europa spiegelt sich im schwachen Wachstum wider und schadet durch die Verlagerung von Emissionen auch dem Weltklima" so Schwarzer.

Noch im April hat sich eine Mehrheit der Abgeordneten im Plenum des Europäischen Parlaments dagegen ausgesprochen, den CO2-Preis in Europa vollends zum Spielball der Politik zu machen. "Wir sehen jetzt wieder das Plenum des EU- Parlaments gefordert, Verantwortung für Wirtschaftsstandort und Klimaschutz zu übernehmen und gegen den geplanten Eingriff zu stimmen", hält Schwarzer fest. (PM)

