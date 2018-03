Schneeberger zu Budget 2014: Garantiert die Fortsetzung des blau-gelben Erfolgskurses

Voranschlag ist bester Beweis, dass unsere Wahlversprechen auch nach der Wahl gelten

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Der Budgetvoranschlag 2014 garantiert die Fortsetzung des erfolgreichen blau-gelben Erfolgskurses, der durch die Wählerinnen und Wähler am 3. März bestätigt wurde. Der Voranschlag ist auch der beste Beweis, dass bei uns die Wahlversprechen auch nach der Wahl gelten. So wird nicht nur der Schuldenabbau vorangetrieben und das strukturelle Defizit verkleinert, sondern auch unser Weg zur Sozialen Modellregion, die Offensive in Bildung und Wissenschaft sowie die Stärkung des Standorts Niederösterreich für den Wettbewerb der Region weitergeführt", erklärte VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger anlässlich der Generaldebatte zum Budgetvoranschlag 2014.

"Die Bürgerinnen und Bürger haben uns bei der Landtagswahl den Auftrag gegeben, dass wir den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg Niederösterreichs auch in den kommenden fünf Jahren weiter gehen sollen. Mit dem Budget 2014 erfüllen wir diesen Auftrag. Der Schuldenabbau und die Verkleinerung des Strukturellen Defizits sind eindeutig ablesbar und bedeuten die Fortsetzung des eingeschlagenen Budgetpfads. Das blau-gelbe Sparbuch - sprich die NÖ Veranlagung -sorgt dafür, dass das ohne gravierende Einschnitte für die Familien in unserem Land gelingt. Diesen besonderen 'Bonus' verdanken wir der soliden Finanzpolitik von Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka und seinem Team", erinnerte Schneeberger.

"Der Voranschlag sorgt auch dafür, dass Niederösterreich weiterhin auf der Überholspur im Wettbewerb der Regionen bleibt. Er gewährleistet den Ausbau der Wahlfreiheit der Kinderbetreuung, das neue Modell des 'Jungen Wohnens' und den Angebotsmix für die Betreuung unserer älteren Generation. Ebenso finden sich unsere Akzente in der Bildung und in der Wissenschaft und Forschung im Budget 2014 wieder. Weitere Maßnahmen wie die Steigerung der Investitionen im Bereich des öffentlichen Verkehrs oder der Umsetzung der Wirtschaftsstrategie, die den Standort Niederösterreich stärken, sind ebenfalls im Budget enthalten", steht für den VP-Klubobmann fest.

"Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die an der erfolgreichen Erstellung mitgewirkt haben. Denn der Voranschlag ermöglicht uns, dass wir unsere politischen Ziele erreichen und den Auftrag, den uns die Wählerinnen und Wähler gegeben haben, erfüllen können. Die VP Niederösterreich wird dem Budget zustimmen, denn es garantiert die Fortsetzung des blau-gelben Erfolgsweges", so Klubobmann Schneeberger.

