FA: Rösch fordert nach Alpine-Pleite Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsplätze

Notwendige Infrastruktur-Investitionen sollen neue Impulse setzen

Wien (OTS) - Die Insolvenz des Baukonzerns Alpine wird Österreich schwer treffen. Immerhin müssen im ersten Schritt rund 2000 Mitarbeiter um Ihren Arbeitsplatz fürchten, und da sind etwaige Nachfolgekündigungen von Zulieferfirmen noch gar nicht inkludiert. "Nun heißt es schnell und effektiv handeln. Die verfehlte Regierungspolitik hat hier ihr Übriges dazu beigetragen, denn seit Jahren werden Millionen an EU-Pleitestaaten geliefert, aber im eigenen Land Investitionen für Infrastruktur und Bauten stetig minimiert", stellt heute der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) und Wiener Landtagsabgeordnete Bernhard Rösch fest.

Dieses "Zurückfahren" von Straßen-, Tunnel- und Wohnbau unterstützt natürlich einen Baukonzern wie die Alpine nicht gerade. "Daher heißt es nun Impulse setzten und sinnvolle Investitionen in die Infrastruktur und damit in die Zukunft zu tätigen. Es freut mich, dass Minister Hundstorfer in allen acht betroffenen Bundesländern eine Arbeitsstiftung für alle Alpine- Mitarbeiter sowie die der Zulieferfirmen einrichten möchte. Auch Auffanggesellschaften sollen geplant sein, die rund 4000 Mitarbeiter weiter beschäftigen sollen. Aber das Hauptaugenmerk muss nun auch auf dem Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen legen", erklärt Rösch.

Der FA-Obmann macht darauf aufmerksam, dass der österreichische Steuerzahler bereits zu 50 Prozent für 300 Millionen Euro Kredit -also für 150 Millionen Euro - haftet. Das ist die Kreditsumme, die Alpine bei rund 50 österreichischen Banken offen hat. "Was der österreichische Steuerzahler davon letztlich zu zahlen haben wird, hängt davon ab, welche Quote im Sanierungsplan festgelegt wird. Man kann nur hoffen, dass die als größte Insolvenz der Zweite Republik bezeichnete Pleite der Alpine nicht im Endeffekt vom österreichischen Arbeitnehmer doppelt und dreifach bezahlt werden muss", so Rösch.

