Hundstorfer zu Alpine Bau GmbH: Wir haben alle Reparaturmaßnahmen eingeleitet

4.905 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Insolvenz betroffen

Wien (OTS/SK) - Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer hat heute, Mittwoch, zusammen mit dem Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS) Johannes Kopf und Zentralbetriebsrat Hermann Haneder den Stand der Dinge in Sachen Insolvenzverfahren bei dem Bauunternehmen Alpine erläutert. "Wir haben zusammen alle Reparaturmaßnahmen eingeleitet. Alle Instrumente, die mir zur Verfügung stehen, werden auch angewendet. Wir müssen aber auf die Bestellung des Masseverwalters und seine Vorgehensweise warten", erklärte Hundstorfer. ****

Mittlerweile stehe fest, dass 4.905 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Alpine Bau GmbH betroffen sind, davon auch ein kleiner Teil im Ausland. "Ich gehe auch davon aus, dass das so bleibt. Sorgen machen uns allerdings die vielen Zulieferfirmen. Aber auch bei den Zulieferfirmen können wir aktuell nicht sagen, bei wie vielen die Alpine Hauptauftragnehmer ist", führte der Arbeitsminister aus.

Weiters sei der aktuelle Stand, dass die Angestellten ihr Maigehalt ordnungsgemäß bekommen hätten, sowie die Arbeiterinnen und Arbeiter am 15. Juni das letzte Mal bezahlt worden seien. Somit seien der aktuelle Lohn und das Urlaubsgeld ausständig. Durch das Frühwarnsystem seien alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die nächsten 30 Tage vor Kündigung geschützt. Danach werden die jeweiligen Kündigungsfristen für Arbeiter und Angestellte schlagend, erst dann würden die Menschen arbeitslos werden. In der verbleibenden Zeit werde man sich gemeinsam mit dem Masseverwalter, der morgen bekannt gegeben wird, intensiv um eine Lösung bemühen. Für jene, die nicht unmittelbar wieder in Arbeit vermittelt werden können, stehen acht Arbeitsstiftungen in den Bundesländern zur Verfügung. (Schluss) sn/bj

