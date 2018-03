ÖAMTC: Pkw-Verkehr fährt mehr als kostendeckend

80 Prozent der Abgaben aus dem motorisierten Verkehr zahlen die Autofahrer

Wien (OTS) - Der Kfz-Verkehr deckt seine externen Kosten, das hat die Wirtschaftskammer heute in einer Studie belegt und gleichzeitig die Forderung gestellt, den Pkw stärker "in den Fokus zu rücken". "Die Diskussion über externe Kosten ist für den ÖAMTC grundsätzlich richtig und wichtig", so der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung, Bernhard Wiesinger. "Die Verteilungsdiskussion der Wirtschaftskammer auf Kosten der Autofahrer ist allerdings nicht nachvollziehbar."

Der motorisierte Verkehr leistet jährlich rund 12,5 Milliarden Euro an Abgaben und Steuern für das Budget. Für den Bau und Erhalt der Straßeninfrastruktur werden dagegen lediglich rund 3,9 Milliarden Euro aufgewendet. "Netto trägt der motorisierte Verkehr also über 8 Milliarden zum Bundesbudget bei", so Wiesinger. "80 Prozent der Zahlungen ins Budget stammen von Autofahrern. Obwohl laut zahlreicher Studien ein Lkw die Straßeninfrastruktur 30.000 Mal stärker belastet als ein Pkw. Wir sind jederzeit gerne bereit, eine Diskussion über die verursachergerechte Verteilung von direkten Kosten im Straßenverkehr zu führen."

