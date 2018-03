BZÖ-Widmann: Stronachs Söldnertruppe zerbricht weiter

Wien (OTS) - "Stronachs Söldnertruppe zerbricht immer mehr", so kommentiert BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann die in laufender Sitzung erfolgte Abwahl des Team Stronach Klubobmannes Walter Laki durch die eigenen Abgeordneten und dessen Austausch durch den bei Parteichef Stronach in Ungnade gefallenen Ex-Landesobmann Ernest Gabmann. Widmann prophezeit den Stronachisten weiteres Chaos: "Dem Vernehmen nach hat Stronach mehr Mandate versprochen als der Nationalrat insgesamt Sitze hat. Angesichts sinkender Umfragen werden jetzt die Milliardärs-Glücksritter nervös und streiten um Posten und Pfründe".

Widmann warnt davor, dass "jede Stimme für diese Chaostruppe eine Stimme für den Machterhalt von SPÖ und ÖVP ist. Nicht umsonst wird Stronach von den Regierungsparteien hofiert und gefördert. Einfacher lässt sich diese Große Koalition nicht mehr auf weitere fünf Jahre einzementieren!", so Widmann.

