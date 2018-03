Weidenholzer zum Weltflüchtlingstag: EU muss Vorbildfunktion erfüllen

SPÖ-Europaabgeordneter: "Flüchtlinge haben ein Recht auf ein Leben in Würde"

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments, macht anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam. "Die Europäische Union muss eine Vorbildfunktion erfüllen, sowohl menschlich als auch rechtlich", sagt Weidenholzer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Flüchtlinge haben ein Recht auf ein Leben in Würde. ****

Josef Weidenholzer wird morgen, Donnerstag, ab 17 Uhr beim "European Umbrella March 2013" in Linz dabei sein (Martin-Luther-Platz 1, neben Buchhandlung Thalia, Landstraße). Weidenholzer: "Spannen Sie gemeinsam mit uns den Schirm auf! Es ist nicht akzeptabel, dass Flüchtlinge unter teils gesundheitsgefährdenden Bedingungen zwischen den einzelnen Ländern wie Pakete hin- und hergeschoben werden." Der Weltflüchtlingstag wurde im Jahr 2000 einstimmig von der UN-Vollversammlung angenommen und wird seither jedes Jahr am 20. Juni gefeiert. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493