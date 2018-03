Krainer ad ÖVP: Steuern auf Millionen-Vermögen sind der gerechte Weg!

Wien (OTS/SK) - "Der heute veröffentlichte "World Wealth Report 2012" zeigt wie wichtig Millionärssteuern für unser Budget sind. Die Zahl der Reichen ist 2012 um 12 Prozent auf fast 100.000 gestiegen", so SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher Jan Krainer heute, Mittwoch, am Rande des Budgetausschusses. In dem Zusammenhang erinnert Krainer daran, dass Österreich wie kein anderes Land der Europäischen Union gut durch die Krise gekommen ist - gerade auch wegen der einnahmenseitigen Maßnahmen wie Bankenabgabe und Steuern auf Spekulationsgewinne, die getroffen wurden", betont Krainer in Richtung ÖVP. Diesen Weg solle man auch zukünftig weitergehen. Gleichzeitig müsse man Steuern und Abgaben auf Arbeit senken. ****

Kein Verständnis hat der SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher für Aussagen der ÖVP und ihrer Blockadehaltung zu Millionärssteuern. "Die Dollarmillionäre sind nicht der Mittelstand, sondern jene, die bis dato wenig bis gar keinen Beitrag geleistet haben", so Krainer, daher müsse man den beschrittenen Weg weitergehen und dürfe nicht stehen bleiben. (Schluss) mo/rm/mp

