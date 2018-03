18. ÖGB-Bundeskongress: Leitantrag - Kapitel Europa, Internationales

Wien (OTS/ÖGB) - Beim 18. ÖGB-Bundeskongress werden die Kapitel Europa und Internationales des Leitantrags präsentiert und diskutiert. Die Beschlussfassung erfolgt am 20. Juni über den gesamten Leitantrag. Einige wichtige Forderungen:++++

EUROPA

+ Mindestlöhne für alle ArbeitnehmerInnen in allen EU-Ländern; über allgemeingültige KV-Systeme oder per Gesetz, wenn die Gewerkschaften das wollen.

+ Soziale Mindeststandards ohne Ausnahmen für einzelne Länder ("Opt-out").

+ Keine Eingriffe in soziale Grundrechte durch die EU-Kommission.

+ Keine Eingriffe in bestehende Kollektivverträge der EU-Mitgliedsländer.

+ Unternehmenssteuern mit EU-weiten Mindestsätzen.

+ Jugend- und Beschäftigungsgarantie europaweit umsetzen.

+ Leistungen der Daseinsvorsorge müssen weiterhin von der öffentlichen Hand erbracht werden.

+ Soziale Kriterien (z. B. Kollektivverträge) und ökologische Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

+ Mehr Kontrolle bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen - gegen Lohn- und Sozialdumping.

+ Straffere Regulierung des Banken- und Finanzsektors: Finanzmärkte müssen wieder der Realwirtschaft dienen.

+ Banken: Einheitliche Aufsicht und demokratische Kontrolle.

+ Neue Einnahmen: Finanztransaktionssteuer, Schließung von Steueroasen, Kampf der Steuerhinterziehung, Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften.

INTERNATIONALES

+ Die von der ILO beschlossenen Standards (Kernarbeitsnormen) müssen weltweit eingehalten werden.

+ Mehr Demokratie in internationale Organisationen wie Weltwährungsfonds (IWF) und Welthandelsorganisation (WTO).

+ Verbot von Spekulationen mit Lebensmitteln.

+ Keine weiteren Liberalisierungen bei öffentlichen und sozialen Dienstleistungen; diese müssen aus internationalen Freihandelsabkommen (z. B. GATS) ausgenommen werden.

+ Firmen, die sich nicht an internationale Normen halten, sollen z. B. keine Exportförderung mehr bekommen.

+ Erhöhung der österreichischen Mittel für Entwicklungshilfe auf den internationalen Standard von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens.

+ Humanisierung der Asylpolitik.

+ Verhinderung von Gewerkschaftsfreien Zonen in Mittel-, Ost- und Südeuropa - finanzielle Ausstattung der EU-Donauraumstrategie, um für Gewerkschaften positive Ziele erreichen zu können.

+ Aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik; strikte Ablehnung von Militäreinsätzen ohne UNO-Mandat.

