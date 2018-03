Simone Oremovic ist Human Resources Director bei Baxter Österreich

Wien (OTS) - Simone Oremovic hat bei Baxter Österreich ab 1. Juni 2013 die Position des Human Resources Director übernommen, das gesamte HR Team in Österreich wird an sie berichten. Das global tätige Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen beschäftigt in Österreich an den Standorten Wien Donaustadt und Orth/Donau 4.200 Mitarbeiter/-innen, womit Österreich der größte Baxter-Standort außerhalb der USA ist.

Vor ihrem Wechsel zu Baxter war Simone Oremovic HR Director bei IBM Austria, davor war Sie als HR Director bei der Telekom Austria Group und bei der GE Money Bank beschäftigt. Sie verfügt über einen Abschluss der European Business School in Paris sowie der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Business Administration und International Affairs.

Ein druckfähiges Foto von Simone Oremovic, HR Director Österreich, steht zur Verfügung unter:

www.bkkommunikation.com/de/journalistenservice/fotos/article/2908/

Über Baxter

Baxter entwickelt, produziert und vertreibt Produkte, die das Leben von Menschen mit Hämophilie, Immunerkrankungen, Infektionskrankheiten, Nierenerkrankungen, Traumata und anderen chronischen und akuten Erkrankungen erhalten und bewahren. Als globales, diversifiziertes Unternehmen der Gesundheitsbranche verfügt Baxter über spezielles Fachwissen in den Bereichen Medizinprodukte, Pharmazeutika und Biotechnologie und entwickelt auf der Basis dieser einzigartigen Kombination neue Produkte für eine weltweit bessere Patientenversorgung.

Baxter in Österreich

Baxter ist mit 4.200 Mitarbeitern eines der größten forschenden und produzierenden Pharma- und Biotech-Unternehmen Österreichs. Zugleich ist Österreich der größte Standort von Baxter International Inc. außerhalb der USA mit Niederlassungen in Wien und Orth an der Donau. 90 Prozent der in Österreich entwickelten und hergestellten Arzneimittel gehen in den Export.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baxter.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roland Bettschart

B&K - Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung

Tel.: +43(0)1 319 4378-18

bettschart @ bkkommunikation.com

www.bkkommunikation.com