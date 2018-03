BZÖ-Petzner: "FMA bestätigt Ergebnisse der BZÖ-Aufklärungsarbeit im Fall Hypo"

"Was zu den Kärntner Landeshaftungen von SPÖ und ÖVP behauptet wird, ist die größte Lüge seit Hitlers gefälschter Tagebücher im Stern"

Wien (OTS) - "Die Vorstände der Finanzmarktaufsicht haben im heutigen Finanzausschuss das bestätigt, was das BZÖ im Zuge der Aufarbeitung der Hypo-Notverstaatlichung bereits nachweisen konnte. Nämlich, dass es sich bei den Haftungen des Bundeslandes Kärnten um Ausfallsbürgschaften handelt, wo für die Spareinlagen zuerst der Hypo-Haftungsverbund und in weiterer Folge Raiffeisen gehaftet hätte. Weiters hat sich bestätigt, dass es auf Basis § 1356 ABGB auch eine Haftung des Hypo-Mehrheitseigentümers BayernLB gegeben hätte." Darauf macht der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner aufmerksam und stellt fest: "Was also zu den Kärntner Landeshaftungen von SPÖ und ÖVP behauptet wird, ist die größte Lüge seit Hitlers gefälschter Tagebücher im Stern."

Petzner fordert dem folgend umgehend eine Stellungnahme des Finanzministeriums über den nunmehr ans Licht gekommenen wahren Sachverhalt im Zusammenhang mit den Kärntner Haftungen sowie eine umgehende Entschuldigung bei allen Kärntnerinnen und Kärntnern für die jahrelang erfolgte Kriminalisierung des Bundeslandes Kärnten in diesem Zusammenhang.

