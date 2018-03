Susanne Brandsteidl: "9 Wochen Ferien sind für Volksschulkinder zu lang."

Wiens Stadtschulratspräsidentin stellt Ferienlänge zur Diskussion

Wien (OTS) - Wiens Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl stellt in der morgen erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins NEWS die Länge der Sommerferien zur Diskussion. "Neun Wochen Ferien sind für Volksschulkinder zu lange. Da könnte man durchaus etwas verkürzen." Auch die Schüler der Neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufe bezieht die Präsidentin in ihre Überlegungen mit ein. Die Schüler in den Klassen darüber nimmt sie hingegen ausdrücklich aus: "Sie machen oft Ferialpraktikum, dann vielleicht noch einen Sprachkurs - da bleiben gerade einmal zwei Wochen Ferien zur Erholung über."

Ebenfalls kritisch sieht Brandsteidl die schulautonomen Tage, etwa nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam: "Diese freien Tage gehören ersatzlos abgeschafft."

