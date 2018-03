PK EINLADUNG: Präsentation 10. Österreichische Marken Wert Studie - eurobrand Austria 2013

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 3. Juli 2013 werden die Ergebnisse der zehnten Österreichischen Marken Wert Studie vom European Brand Institute präsentiert.

Mehr als 180 Austro-Marken in 16 Branchen, mit mehr als 45% in österreichischem Eigentum, wurden - basierend auf dem Ranking der TOP 500 größten Unternehmen Österreichs durchgeführt vom Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin News - analysiert.

Ihre Gesprächspartner werden u.a. sein:

KommR DI Dr. Gerhard HREBICEK, MBA Herausgeber eurobrand 2013, Vorstand European Brand Institute

Dr. Gerald GANZGER Rechtsanwalt, Lansky, Ganzger & Partner

Dr. Friedrich RÖDLER Präsident Österreichisches Patentamt

Dr. Hannes REICHMANN Leiter Konzernkommunikation, NOVOMATIC AG

Alle Redaktionen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Anmeldung erbeten unter: office @ eurobrand.cc oder 01/ 532 1000 11

Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung

im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.

PK Präsentation 10. Österreichische Marken Wert Studie - eurobrand

Austria 2013



Datum: 3.7.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

News Tower, 18. Stock

Taborstraße 1-3, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

European Brand Institute

Mag. Renate Altenhofer

Tel.: +43 1 532 1000 11

Fax: +43 1 532 1000 30

office @ eurobrand.cc

www.eurobrand.cc