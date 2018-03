SP-Vettermann ad VP-Leeb: Von welcher Studie reden Sie?

Wien (OTS/SPW-K) - Welche Studie VP-Gemeinderätin Leeb meint wenn sie von einer "oberflächlichen" Studie spreche ist für SP-Gemeinderat Heinz Vettermann schleierhaft: "Die heute präsentierten Ergebnisse der Studie "Lebenswelt der Pflegekinder 1955-1970" kann sie jedenfalls nicht gemeint haben. Ich würde Frau Leeb empfehlen Texte erst zu lesen bevor man sie beurteilt, nicht umsonst heißt es "don't judge a book by its cover". Die Studie zu den heutigen Ergebnissen werde erst veröffentlicht, bis dahin müsse sich Frau Leeb mit ihrer hochgeschätzten Meinung noch ein wenig gedulden, von einer Alibiaktion könne jedenfalls nicht die Rede sein.

Wien sei im Bundesländervergleich Vorreiter was die Aufarbeitung von Opferschicksalen der Jugendwohlfahrt angehe. Kein anderes Bundesland habe eine vergleichbare Studie in Auftrag gegeben. "Insgesamt beauftragte die Stadt Wien drei Studien, die sich intensiv mit Aufklärung der Vorkommnisse beschäftigten. Der Stadt jetzt zu unterstellen sie sei nicht an Aufklärung interessiert ist geradezu absurd", so SP-Vettermann weiter.

"Alle Opfer der Wiener Jugendwohlfahrt können sich an den Weißen Ring wenden, der von der Stadt Wien ein Budget von 31,5 Mio. Euro für Entschädigungszahlungen und Therapien zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das gilt selbstverständlich auch für Opfer aus Pflegefamilien. Wie alle Opfer, die sich gemeldet haben und melden werden, werden auch Opfer von Pflegefamilien gefragt, ob ihre Daten an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden sollen. Vergangenen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft einen eigenen Staatsanwalt abgestellt, der bereits mit der MA 11 (Kinder, Jugend und Familie) in Kontakt getreten ist", so der SP-Gemeinderat.

"Die MA 11 richtet eine Arbeitsgruppe ein, die den Bericht der Wilhelminenbergkommission und auch den Bericht über die Pflegekinder durcharbeiten wird, so wie das bereits mit dem Bericht von Prof. Sieder geschehen ist. Dessen Empfehlung war es ja auch eine Studie über Pflegekinder in Auftrag zu geben", so SP-Vettermann abschließend.

