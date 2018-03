Blecha zu Verkehrssicherheit: Wer lernt, lebt länger!

Mobilität im Alter verhindert soziale Isolation

Wien (OTS/SK) - Der internationale Verkehrssicherheitskongress "Mobility & Road Safety in an Ageing Society" des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) nimmt sich heute und morgen in Wien eines wichtigen Themas an: Verkehrssicherheit und Mobilität der älteren Generationen. Gerade im Hinblick auf die stetig steigende Lebenserwartung ein wichtiges Zukunftsthema, das in viele Bereiche hineingreift: Politik, Gesundheit, Infrastruktur, Gesellschaft und vieles mehr. ****

Karl Blecha begrüßte in seiner Funktion als Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) sowie des Österreichischen Seniorenrats die TeilnehmerInnen des Kongresses und machte auf die große Bedeutung von Mobilität für ältere Menschen aufmerksam: "Die Mobilität älterer Menschen zu erhalten ist eine grundlegende Aufgabe unserer Gesellschaft. Denn nur dadurch können Senioren ein aktiver Teil der Gesellschaft bleiben und am öffentlichen Leben teilnehmen. Die Förderung der Mobilität ist also eine wichtige und konsequente Antwort auf drohende Vereinsamung und Isolation."

In diesem Zusammenhang mahnte Blecha: "Mobilität muss für alle gewährleistet sein - ohne Hinblick auf Alter oder Geldbörse!" Altersdiskriminierung findet sich besonders oft auch im Straßenverkehr - und dies, obwohl zahlreiche Studien belegen, dass ältere Menschen viel weniger schwere Unfälle mit Körperverletzung verursachen als andere Altersgruppen. Senioren sind zudem nachgewiesenermaßen besonders verantwortungsbewusste und erfahrene Verkehrsteilnehmer. "Trotzdem fordern ignorante Kräfte immer wieder Maßnahmen wie Alterslimits für Führerscheine oder Zwangs-Untersuchungen für Senioren. Doch wir haben all diese bösartigen Forderungen bekämpft und abgewehrt!", so der PVÖ-Präsident.

Besonders wichtig sind auf die Zielgruppe der älteren Generation speziell abgestimmte Angebote, um Verkehrssicherheit und Mobilität zu erhalten und zu erhöhen. Blecha erwähnt hier die großartige Zusammenarbeit, die zwischen Verkehrssicherheits- und Seniorenorganisationen in Österreich stattfindet: "Beratungs- und Schulungsangebote wie etwa die 'Bewusst sicher'-Werkstatt des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sind eine erfolgreiche Möglichkeit für Senioren, sich selbst zu ihren bestehenden Fähigkeiten und möglichem Handlungsbedarf zu testen."

"Mit einer seniorengerechten, barrierefreien Verkehrspolitik machen wir unsere Gesellschaft für eine älter werdende Bevölkerung fit. Und mit niederschwelligen, zielgruppengerechten Beratungs- und Schulungs-und Lernangeboten geben wir den Menschen das Rüstzeug, um im Alter aktiv am Verkehr und am sozialen Leben teilnehmen zu können. Denn:

Wer lernt, lebt länger!", schloss Blecha. (Schluss) mis/mp

