Wohlstandsreport - Krainer: Millionärssteuern sind fairer und gerechter Beitrag zu den Kosten der Krise

"Wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit"

Wien (OTS/SK) - Laut des "World Wealth Report 2012" ist in Österreich im letzten Jahr die Anzahl der Reichen und Superreichen erneut gestiegen. "Mittlerweile gibt es in Österreich fast 100.000 Menschen, die über ein Vermögen von über einer Million US-Dollar verfügen. Ein Vermögen, das wenig bis gar nicht besteuert ist. Deshalb fordern wir eine Millionärssteuer sowie eine Erbschafts- und Schenkungssteuer ab einer Million Euro. Das wäre ein fairer und gerechter Beitrag zu den Kosten der Krise und ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit", so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Erst kürzlich untermauerte eine andere Studie (der Valluga AG) die recht komfortable Situation der Superreichen in Österreich, wonach das Gesamtvermögen der Reichen um zehn Prozent auf 245 Milliarden Euro angewachsen ist. Österreich werde darüber hinaus seit geraumer Zeit von der OECD und anderen Institutionen dafür kritisiert, international vergleichsweise wenig Steuern auf Millionenvermögen und Kapital einzuheben und den Faktor Arbeit vergleichsweise zu hoch zu belasten. "Insgesamt Gründe genug Millionärssteuern einzuheben, das müsste auch längst der ÖVP klar werden", so Krainer. (Schluss) mo/rm/mp

