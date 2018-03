FP-Nepp: Wiener Pflegekinder-Studie als weiterer SPÖ-Skandal

Dürres Papierl als Watschen für SPÖ aber auch Opfer

Wien (OTS) - Leider zeigt sich erneut, dass im roten Wien mit Kindern nicht so umgegangen wurde, wie es hätte sein sollen. Ganz im Gegenteil: In der Pflegeelternstudie hat sich abermals bestätigt, dass Kinder in der SPÖ-regierten Bundeshauptstadt über viele Jahre psychisch und physisch brutal missbraucht wurden, sagt der Wiener FPÖ-Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp. Auch sexuelle Übergriffe standen in Pflegefamilien auf der Tagesordnung. So wie in zahlreichen Kinderheimen hat die SPÖ auch hier bei der Kontrolle völlig versagt. Allerdings kommt der äußerst bescheidene Umfang der Studie über 15 Jahre SPÖ-Versagen einer weiteren Watschen für die damaligen Opfer gleich. Eine Gedenkveranstaltung für tausende unter SPÖ-Verantwortung gepeinigte Wiener Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien und Kinderheimen mit einem Akt der Entschuldigung von Bürgermeister Häupl ist daher schon lange überfällig, betont Nepp. (Schluss)otni

