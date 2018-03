NÖGKK holt Public-Health-Tagung nach St. Pölten

Zwei Tage beraten Experten aus Fachbereich Gesundheitswissenschaften - Minister Stöger fordert praktische Umsetzung der Forschungsergebnisse

St. Pölten (OTS) - Heute Mittwoch, 19. Juni, wurde in St. Pölten die "16. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public Health" im Beisein von Gesundheitsminister Alois Stöger und Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch eröffnet. Die zweitägige Veranstaltung im Cityhotel Design & Classic findet in Kooperation mit der NÖGKK statt. Ziel dieser Konferenz ist es, Ergebnisse aus der Public-Health-Forschung den Gesundheitsanwendern in ganz Österreich zu präsentieren. Im Gegenzug gilt es, mit der Wissenschaft neue Forschungsbereiche abzustecken und aus dem Vergleich mit internationalen Studien und Programmen neue Denkanstöße zu erzielen.

Gesundheitsminister Alois Stöger wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Gesundheit und Public Health in unserer Gesellschaft immer wichtiger werde: "Und das ist gut so", sagte der Minister in St. Pölten. "Nur wenn wir es schaffen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und damit die Versorgung der Menschen zu verbessern, werden wir Erfolg haben. Die gesundheitspolitischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre, wie etwa die Gesundheitsreform, werden dazu beitragen."

NÖ Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch betonte vor den 150 Teilnehmern aus Forschung, Medizin und Sozialversicherung, dass Public Health gegenwärtig eine zentrale gesundheitspolitische Herausforderung darstelle. "Zur Umsetzung dieser Strategie, die sich an einem umfassenden Gesundheitsbegriff orientiert, steht vor allem der öffentliche Gesundheitsdienst zur Verfügung. Daher ist es besonders wichtig, diesen im Hinblick auf Aufgabenstellung und Ausbildung zeitgemäß zu positionieren", stellt der Landesrat fest. "Die Erkenntnisse aus der gesundheitswissenschaftlichen Forschung sollen neue Wege im Gesundheitswesen aufzeigen. Sie sollen möglichst schnell in die Realität umgesetzt werden und dem Menschen dienen", sagte der 1. Obmannstellvertreter der NÖGKK, Ing. Norbert Fidler, in seiner Eröffnungsrede. "In den kommenden Jahren stehen uns enorme demographische und technologische Änderungen bevor, die das Gesundheitssystem vor bisher unbekannte Herausforderungen stellen. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass allen eine bedarfs- und qualitätsgerechte Krankenversorgung offensteht", so Fidler weiter.

Forschungsergebnisse aus Stockholm, Oxford und St. Pölten

Das Themenspektrum, mit dem sich die Experten zwei Tage lang beschäftigen, bietet einen umfassenden Überblick über die Bandbreite der Forschungsarbeit: Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und Epilepsie stehen genauso auf dem Plan wie Frühgeburten, Essstö-rungen oder die Gesundheit hochbetagter Menschen. Themen wie soziale Voraussetzungen für Gesundheit kommen ebenso zur Sprache wie Gesundheitsversorgung oder Gesundheitsökonomie. Die Herausforderungen, vor der die schwedische Gesundheitspolitik steht, werden heute neben wirtschaftsbezogenen Studienergebnissen der Universität Oxford präsentiert. Morgen, Donnerstag, wird sich das Plenum im Rahmen des Themenkomplexes Prävention mit der betrieblichen Gesundheitsförderung in Niederösterreich befassen.

Prof. Dr. Thomas Dorner MPH, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Public Health, erinnerte daran, wie wichtig fundierte wissenschaftliche Ergebnisse für politische Entscheidungen sind, die die Gesundheit der Bevölkerung betreffen. "Die Gesundheit muss bedarfsgerecht und zielgerichtet gefördert und gesteuert werden können", sagte Dorner.

Prävention ist wichtig: Fünf-Jahres-Strategie der NÖGKK

Auf die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention deutete der stellvertretende Obmann der NÖGKK, Ing. Norbert Fidler, bei der Tagung hin. Er verwies auf das umfassende Programm der Gebietskrankenkasse in Niederösterreich mit einer detaillierten Fünf-Jahres-Strategie. "Die Aufgabe einer Krankenkasse ist es nicht nur, den Menschen in der Zeit der Krankheit beizustehen. Wir müssen dafür arbeiten, dass sie länger gesund bleiben", stellte Fidler fest. Die Tätigkeit der Public-Health-Forschung ist eine Grundlage für diese Bestrebungen.

