Arbeitslosigkeit: BZÖ-Bucher: Ein Masterplan für mehr Beschäftigung muss her!

Wien (OTS) - Angesichts der derzeitigen absolut dramatischen Pleitewelle in Österreichs Wirtschaft fordert BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher einen sofortigen Masterplan für mehr Beschäftigung. "Wir brauchen unter anderem dringend eine steuerliche Entlastung für die Unternehmen sowie einen Bürokratieabbau. Den Betrieben müssen alle Möglichkeiten gegeben werden, um Jobs zu schaffen und den Bürger Beschäftigung zu geben, von der sie auch leben können. Österreich muss wieder wettbewerbsfähig gemacht und eine Gründeroffensive gestartet werden", betont der BZÖ-Chef.

Die Beschwichtigungsversuche der rot-schwarzen Bundesregierung und insbesondere von SPÖ-Sozialminister Hundstorfer sind für Bucher "unerträglich geworden. Was hilft es einem Bürger, der in die Arbeitslosigkeit gefallen ist und dessen Familie sich das tägliche Leben nicht mehr leisten kann, wenn SPÖ und ÖVP immer nur Vergleiche mit anderen Pleiteländern aufstellen? Bei über 330.000 Arbeitslosen und einem Plus von fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr fehlt auch jegliches Verständnis für die Gewerkschaften die jegliche Maßnahmen für mehr Beschäftigung torpedieren und blockieren", so Bucher.

