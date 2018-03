SOS-Kinderdorf/Weltflüchtlingstag: Kasim hat es geschafft - und will anderen jungen Flüchtlingen helfen

Wien/Innsbruck (OTS) - Seit dem Jahr 2001 wird der 20. Juni unter Federführung des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR als Weltflüchtlingstag begangen und seit eben diesem Jahr betreut SOS-Kinderdorf in Österreich unbegleitet minderjährige Flüchtlinge auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden - im BIWAK in Hall/Tirol und im SOS-Clearing-House in Salzburg. Insgesamt werden dort derzeit 61 jugendliche Flüchtlinge umfassend betreut: von Deutschkursen über medizinisch-psychologische Versorgung und rechtliche Beratung bis hin zu altersgerechter Freizeitgestaltung. Aktuell sind es ausschließlich männliche Jugendliche, die meisten aus Afghanistan.

Kasim (27) aus Afghanistan war einer der ersten jugendlichen Flüchtlinge, die von SOS-Kinderdorf betreut wurden. Heute lebt er in Guntramsdorf/NÖ und studiert in Wien Betriebswirtschaft. Daneben kümmert er sich um zwei afghanische Buben im SOS-Kinderdorf Pinkafeld und hat eine Gemeinschaft gegründet, um afghanischen jungen Flüchtlingen in Österreich zu helfen. Anlässlich des Weltflüchtlingstages haben wir ihn einige Fragen gestellt und um einige Gedanken gebeten. Hier eine kurze Zusammenfassung. Das ganze Interview auf www.sos-kinderdorf.at

"Als ich 2000 in Österreich angekommen bin, hatte ich überhaupt keine Perspektiven. Rund um das Asylantenheim gab es nichts, ich konnte die Sprache nicht, ich durfte nicht in die Schule gehen. Es war schwierig zu realisieren, dass man mir hier nichts von dem gab, was ich als Kind brauchte. Ich hatte nicht einmal einen Sozialarbeiter, der mir mit der Sprache hätte helfen können. Ich verstehe nicht, warum gerade Kinder und Jugendliche isoliert werden. Sie brauchen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu integrieren. Sie brauchen Kontakt mit Österreichern - sonst bleiben sie automatisch im eigenen Kulturkreis. Ich wünsche mir, dass die, die sich integrieren wollen, auf mehrere Gemeinden verteilt werden. Wenn jeweils 2,3 oder 4 Jugendliche dann dort zur Schule gehen und einen Deutschkurs machen, müssen sie sich mit dem Land, in dem sie leben, auseinandersetzen. In Guntramsdorf war ich der einzige "Ausländer" -da musste ich die Sprache lernen und mich mit den anderen klarkommen! Aber das ist auch eine Kostenfrage, ich glaube nicht, dass der Staat bereit ist, das durchzuziehen".

Mit der Afghanischen Gemeinschaft will Kasim vor allem afghanische Jugendliche aus SOS-Kinderdörfern und Flüchtlingsangeboten unterstützen, sich hier gut einzuleben und zu vernetzen. Kasim über seine Wünsche für die Zukunft: "Ich will meinen Leuten helfen, vor allem den Kindern. Einerseits will ich denen, die neu in Österreich ankommen, als Übersetzer helfen, ihnen die österreichische Kultur näher bringen und sie besser vernetzen. Andererseits würde ich gerne den Kindern in Afghanistan helfen. Sie sollen zur Schule gehen und eine Ausbildung machen können. Das ist meine Idee für die Zukunft".

