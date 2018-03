Ultra Europe - Syntex Eventtravel präsentiert die besten DJs der Welt zu Gast in Kroatien

Split (TP/OTS) - Am 12. und 13. Juli wird Split zum weltweiten DJ-und Party-Hotspot

Kult-Festival aus Miami erstmals in Europa. Das Ultra Music Festival in Miami Beach zählt seit Jahren zu den absoluten Highlights der Electronic Music Szene. Sowohl Line-up als auch die beeindruckende Kulisse in Miami haben Kultstatus erreicht. Dieses einzigartige Format gibt's nun erstmals in Europa, genauer gesagt in Split / Kroatien. Mit Top Acts wie Armin van Buuren, Avicii, Hardwell und Carl Cox ist die Creme de la creme der Szene am Start.

Austrian Festival Hotel - direkt am Meer. Syntex Eventtravel by Jugendreiseprofi Splashline bietet als exklusiver Ultra Europe Travel Partner das "Austrian Festival Hotel" direkt am Meer an. Dieses Angebot gilt sowohl für Besucher, die den gesamten Festivaltrip buchen, als auch für solche, die bereits Tickets für den Event haben. Ab EUR 180,- ist das günstigste Package erhältlich.

Roadtrip to Ultra Europe. Mit dem Syntex Partybus geht es komfortabel, inklusive "Food & Drinks & Music" direkt nach Split. Neben den Gigs am Festivalgelände besteht zusätzlich die Möglichkeit, die offiziellen Ultra Europe DJ's live auf den Partybooten zu erleben.

