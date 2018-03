ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Confed-Cup-Spiels Spanien - Tahiti und dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 20. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-FIFA-Confederations-Cup-Match Spanien - Tahiti um 20.45 Uhr und das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr.

Im Schulsport-Magazin "Schule bewegt" am 20. Juni stellen die zweifache Europameisterin Sabrina Filzmoser und der Olympia-Silbermedaillengewinner Ludwig Paischer ihre Sportart Judo vor. In einem selbst gestalteten Video präsentiert sich die Sporthauptschule Niederwaldkirchen, in der Judo eine besonders wichtige Rolle spielt. Zu Gast im Studio ist Mag. Christian Halbwachs, Geschäftsführer von "Fit für Österreich". Er spricht über diese Aktion, die Initiative "Kinder gesund bewegen" und die Zusammenarbeit mit Schulen. Ein weiterer Bericht widmet sich den Schul-Olympics im Faustball.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden ebenso präsentiert wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Weltmeister Spanien und Ozeanienmeister Tahiti heißen die Gegner beim Confederations-Cup am 20. Juni in Rio de Janeiro. Nach dem 1:6 von Tahiti heißt es für die Underdogs aus Ozeanien - bloß nicht zweistellig!

Kommentator ist Dietmar Wolff.

