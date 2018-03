SP-Deutsch: In der Wiener FPÖ rumort es gewaltig!

Stellvertretende Bezirksvorsteherin von Liesing aus dem FPÖ-Klub ausgetreten

Wien (OTS/SPW) - "In der Wiener FPÖ rumort es gewaltig: Nach den schweren Wahlniederlagen in Niederösterreich und Kärnten sowie den zahlreichen Korruptionsfällen, kommen nun weitere innerparteiliche Querelen hinzu", kommentierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Mittwoch einen Bericht der "Kronen Zeitung". Die bisher blaue Bezirksvorsteherstellvertreterin von Liesing, Gabrielle Jell-Wiesinger, hat ihren Austritt aus dem FPÖ-Klub damit begründet, "massivem Mobbing" gegen ihre Person ausgesetzt gewesen zu sein. "Wenn Frau Jell-Wiesinger erklärt, 'keine Luft mehr zu atmen' gehabt zu haben, dann ist das ein bezeichnendes Sittenbild der Strache-Gudenus-Truppe!", kritisierte Deutsch am Mittwoch scharf. Es stelle sich die Frage, wie viele weitere MandatarInnen durch den zunehmend autoritären Führungsstil in der Wiener FPÖ noch vertrieben werden bzw. von selbst den Schritt setzen, diese Partei zu verlassen.****

Wie der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof betont, haben die Zwistigkeiten in der Liesinger FPÖ schon Tradition: "Die vorletzte freiheitliche Bezirksvorsteherstellvertreterin, Christine Beer, ist 1998 ausgetreten und hat parteifrei weitergemacht. 2001 war die Liesinger FPÖ unter ihrem Obmann Wolfgang Jung so zerstritten, dass sie nicht einmal einen gültigen Wahlvorschlag einbringen konnten und lieber zwei SPÖ BV-StellvertreterInnen akzeptiert haben. 2005 hat die FPÖ dann die Funktion an die ÖVP verloren und jetzt zieht mit Jell-Wiesinger eine weitere Mandatarin die Konsequenzen."

Abschließend unterstrichen Deutsch und Bischof gemeinsam: "In der Wiener FPÖ, wo vor allem Burschenschaftler das Sagen haben, herrschen raue Sitten - wer wird dem Beispiel von Jell-Wiesinger als nächster folgen?" (Schluss) tr

