EVP-Gipfel: Österreich im Zentrum der europäischen Politik

Treffen der EVP-Spitzen in Wien – 13 Staats- und Regierungschefs erwartet

Wien, 19. Juni 2013 (ÖVP-PD) Auf Einladung von ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger und dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) Wilfried Martens findet am morgigen Donnerstag, dem 20. Juni, der erweiterte Parteigipfel der EVP in Wien statt. Im Zentrum des EVP-Treffens stehen die Vorbereitung des Europäischen Rates am 27. und 28. Juni, bei dem es inhaltlich um Wachstumsmaßnahmen für Europa und den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit geht. Auch die kurz darauf erfolgende Erweiterung der Europäischen Union um Kroatien am 1. Juli wird Thema des EVP-Gipfels sein. Unter den Gästen befinden sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU Kommissionspräsident José Manuel Barroso, Premierminister Enda Kenny (derzeit irischer Ratsvorsitz), PM Antonis Samaras (Griechenland), PM Jyrki Katainen (Finnland) und andere. ****

"Die Ausrichtung dieses Gipfels ist ein großer Erfolg für die ÖVP als Europapartei und zeigt die aktive Eingebundenheit und Themenführerschaft innerhalb der EVP", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, und weiter: "Dass dieser in Wien veranstaltet wird, signalisiert die geschlossene Unterstützung der EVP-Familie für die Gastgeber-Partei." Die EVP ist die größte und einflussreichste politische Kraft auf europäischer Ebene, der zurzeit der Präsident der EU Kommission und des Europäischen Rates sowie 13 EU-Regierungschefs angehören.

