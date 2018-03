The Fun of Paper: Austropapier zeichnet printissimo / emballissimo-und fibrePLUS - Gewinner aus

Papierindustrie vergibt Auszeichnungen für exzellente Druckprodukte und kreative Verpackungslösungen

Wien (OTS/PWK435) - Trotz dynamischer Konkurrenz elktronischer Medien und anderer Verpackungsmaterialien bleibt der innovative und technisch perfekte Einsatz von Papier, Karton und Wellpappe für viele kreative Anwendungen die erste Wahl. Neun Projekte österreichischer Unternehmen erhielten am 18. Juni am Abend in der Gasometerhalle von Austropapier-Präsident Dkfm. Wolfgang Pfarl die Siegestrophäen im Rahmen des diesjährigen printissimo-emballissimo-Awards. Acht klassische Kategorien für Druckerzeugnisse und

Verpackungslösungen wurden auch heuer wieder durch fibrePLUS ergänzt - eine neue Kategorie, die der Wertschöpfungskette Papier mit höchst innovativen Anwendungen von Zellulosefasern ein Fenster in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft öffnet. Rund vierhundert Besucher feierten nach einer von Nadja Mader- Müller schwungvoll moderierten Award-Gala die "Lange Nacht des Papiers".

The fun of paper

"Papier verbindet Menschen, schafft Emotion und macht Spaß ! Aus Papier, Karton und Wellpappe erzeugte Produkte übernehmen ständig neue Funktionen und sind Teil eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Lebensstils. Wir haben die kreativsten Köpfe des Landes eingeladen, mit ihren Ideen und Produkten Verantwortung für den Einsatz des richtigen Materials und somit für Gesellschaft und Umwelt zu dokumentieren. Papier informiert, inspiriert und verführt ! Die Gewinner, aber auch alle anderen Einreicher, zeigen mit ihren Produkten, wie groß die Kreativ- und Innovationskraft von Papier & Co ist", freute sich Wolfgang Pfarl mit den Preisträgern. Botschaften auf Papier faszinieren die Menschen und machen Papier zu einer Zeitmaschine in die Vergangenheit, einem Spiegel der Gegenwart und einem Guckloch in die Zukunft, so Pfarl weiter.

Faser der Zukunft

Gemeinsames Ziel der Wertschöpfungskette Papier sei es, mehr Wert aus dem eingesetzten Rohstoff zu erzielen. "Uns verbindet die Faser der Zukunft. Sie bietet Lösungen für viele Herausforderungen, vor der die Gesellschaft steht - nicht nur Information, Kommunikation, Verpackung und Hygiene, sondern auch Ernährung, Bekleidung, Energieversorgung, Mobilität und Wohnen. Der Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes Holz und das umfassende Recycling der Fasern als Altpapier, mit dem für den Klimaschutz positiven Effekten der CO2-Speicherung, sowie der Ressourcen- und Energieeffizienz, hebt unseren Sektor deutlich von anderen ab, setzt ihn aber auch einem massiv verschärften Wettbewerb um Rohstoffverfügbarkeit aus. Dazu kommt, dass die dynamische Entwicklung elektronischer Medien den Wandel traditioneller, mit Papier verbundener Geschäftsmodelle beschleunigt. Papier wird aber, da bin ich mir ganz sicher, nicht zuletzt auch aufgrund seiner emotionalen Komponente seine starke Anziehungskraft nicht nur behalten, sondern sogar verstärken", unterstrich Pfarl optimistisch.

Hoher Qualitätsanspruch der Jury

Die unabhängige Expertenjury hatte bei der Bewertung der über 160 Einreichungen nach Kriterien wie Design, Funktionalität, Innovationsgrad sowie Fertigungs- und Verarbeitungsqualität höchste Maßstäbe angelegt. Pro Kategorie wurden 3 Projekte nominiert und insgesamt schließlich neun Sieger gekürt. Der printissimoemballissimo- Award feierte heuer sein 26. Jubiläum und gilt als eine der etablierten heimischen Auszeichnungen in der Grafik-, Werbe-, Druck-, Verlags- und Verpackungsszene. "Wenn Design auf Papier

trifft, so die Meinung der Jury, ist die Qualität des eingesetzten Papiers essenziell für die Vermittlung einer tollen gestalterischen Idee. Diese Rechnung gehe aber nur auf, wenn der Kunde, der Konsument mitberücksichtigt wird. Auch seine Ansprüche ändern sich ständig. Er informiert sich umfassender als je zuvor, und erwartet auch, dass seine Werte in den gekauften Produkten mitschwingen. Printprodukte und Verpackungslösungen müssen daher in Dialog mit dem Empfänger oder Kunden treten, Emotionen und

Vertrauen auslösen, und gleichzeitig Aufmerksamkeit und Unverwechselbarkeit vermitteln", so Dr. Gertrude Eder, Mitglied der Geschäftsführung der Roxcel-Gruppe und Vorsitzende der Jury.

Jungstars im Design

Unter dem Motto "Jungstars im Design" wurden die Sieger des Pro Carton/PPV AUSTRIA Design Award gekürt. Bei diesem Preis werden noch nicht verwirklichte Konzepte vielversprechender Design-Studenten aus österreichischen Design-Schulen ausgezeichnet. Die Awards erhielten Jennifer Dawes (Kategorie Verpackung) von der Werbe-Design-Akademie, Salzburg, für ihre innovative Taschentücherverpackung "chic tissue" sowie Stephan Putz (Kategorie Andere Anwendungen) von der Graphischen, Wien für seinen "Jodel-Griff", das Lederhosenträger-Design für Getränkepackungen. Die Preise wurden überreicht von Ing. Franz Rappold, Vorsitzender Pro Carton, und Dr. Andreas Blaschke, Vizepräsident PPV AUSTRIA und Präsident ECMA. Die international besetzte Jury war vor allem von der Professionalität und den durchdachten Konzepten beeindruckt. Die Preisträger sind zu einer Ausbildungswoche bei internationalen Karton- und Faltschachtelunternehmen eingeladen. Das Forum Wellpappe Austria war wie jedes Jahr sehr kreativ. Heuer gestaltete es mit einer Ausstellung den Eingangsbereich und zeigte Wellpappe in einer Anwendung, wie man sie selten zu sehen bekommt. Die Glastrophäen wurden wieder von Schülerinnen und Schülern der Berufsschule Metall-und Glastechnik in der Wiener Mollardgasse entworfen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten Lynne Kieran feat. The Black Rose Quartet. Die Agentur message - the inspiration company zeichnete, wie auch in den letzten Jahren, für den reibungslosen Ablauf und die ausgezeichnete Stimmung verantwortlich. (US)

