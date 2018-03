Steinhauser: Scheitern der Reform des Mafiaparagrafen an Bauernfunktionäre ist üble Provinzposse

Grüne: Mangelnde Durchsetzungskraft der Justizministerin macht fassungslos

Wien (OTS) - "Das Scheitern der Reform des § 278a gibt tiefen Einblick in die ÖVP: Schuld sind die ÖVP-Bauernfunktionäre, die keine Änderung des §278a wollen", ist Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen, nach dem heutigen Justizausschuss empört. Eine lang versprochene Änderung am Mafiaparagrafen, der nach dem TierschützerInnenprozess als reformbedürftig erkannt wurde, wurde dort verweigert. Der ÖVP-Abgeordnete Franz Glaser bestätigte im Ausschuss das Veto der Bauern. Sowohl Justizministerin Beatrix Karl, als auch ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath waren schon seit längerem für Änderungen eingetreten. Auch eine Evaluierung durch Uni.-Prof. Susanne Reindl-Krauskopf hat einen klaren Änderungsbedarf ergeben. Justizministerin Karl hat in einem Begleitschreiben zur Studie mitgeteilt, dass eine Reform des § 278a StGB im Sinne der Evaluierung dem Parlament im Sommer 2012 (!) vorgelegt werden soll.

Offensichtlich macht aber der Bauernbund in Österreich die Strafgesetze. "Eine Justizministerin lässt sich von einem fachfremden Parteifunktionär diktieren, ob ein Strafrechtsparagraf geändert wird, der in einer Evaluierung durch eine Universitätsprofessorin als veränderungsbedürftig beschrieben wird", kann Steinhauser das mangelnde politische Gewicht und die fehlende Durchsetzungskraft der Justizministerin nicht fassen.

