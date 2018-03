Sebastian Kurz gratuliert neuer FCG-Vizevorsitzenden Caroline Hungerländer zur Wahl

Wien, 19. Juni 2013 (OTS) "Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich Caroline Hungerländer zu ihrer Wahl zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG). Als Bundesvorsitzende der FCG Jugend hat sie sich bereits einen Namen als engagierte Vertreterin junger Anliegen gemacht und etwa mit der Aufwertung der Lehre auf die richtigen Themen gesetzt.

Diese Tatkraft wird sie ab nun auch in die Arbeit der FCG tragen

und sich dort speziell für die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich einsetzen. Mit ihr wird die Stimme von uns Jungen in FCG & ÖGB lauter. Ich wünsche Caroline Hungerländer alles Gute für ihre neue Aufgabe", so Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP. Caroline Hungerländer war von 2009 – 2012 Bezirksobfrau der Jungen ÖVP Wieden und ist seit 2012 Landesobmann-Stellvertreterin der Jungen ÖVP Wien. ****

