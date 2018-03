Causa Dönmez - BZÖ Widmann sieht Meinungsdiktatur bei den Grünen

Wien (OTS) - "Anscheinend herrscht bei den Grünen eine Meinungsdiktatur erster Güte". Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann die plötzliche Rücknahme des "Abschiebe-Sagers" von Dönmez. "Der autoritäre Führungsstil von Glawischnig wurde hier wieder klar erkennbar", so Widmann.

"Diese Glawischnig-Aktion zeigt, dass die Grünen nun scheinbar eine helle Freude damit haben, dass radikale Islamisten einen demokratischen Volksaufstand unterstützen. Wer das will, kann das ruhig äußern, sollte sich aber überlegen, ob er in einem freien demokratischen Land wie Österreich überhaupt leben will. Wer gegen Demokratie poltert und Fundis unterstützt, sollte in sein Ursprungsland heimkehren, in dem er sich dann sicher wohler fühlt", meinte Widmann.

