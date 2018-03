Kritik der Wiener FPÖ an Rechnungsabschluss

Wien (OTS) - Am Rande der Klubklausur der Wiener FPÖ in einem Hotel am Schottenring haben die Freiheitlichen den Rechnungsabschluss der Stadtregierung kritisiert. Wie der Klubobmann der Wiener FPÖ Johann Gudenus betonte, ist der Abschluss 2012 "ein Dokument des Versagens" von SPÖ und Grünen. Er stehe für "Rekordversschuldung, -gebührenerhöhungen und -armut". Bereits 320.000 Menschen lebten unter der Armutsgrenze und die Kinderarmut hätte sich in Wien seit 2005 verdoppelt, ergänzte Gudenus ferner. Er kündigte an, am Freitag stattfindenden Sonderlandtag einen Antrag einbringen zu wollen, der für die Abschaffung des Valorisierungsgesetzes eintrete.

Zum Thema Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei und die jüngsten Demonstrationen in Istanbul meinte Gudenus, in zwei Anträgen werde sowohl das Vorgehen des türkischen Staatschefs Erdogan gegen die Demonstranten verurteilt als auch die sofortige Beendigung der Verhandlungen mit der Türkei über einen möglichen Beitritt in die Europäische Union gefordert. (Schluss) hl

