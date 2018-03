Ordensschulen bei Umweltzeichen-Verleihung überproportional vertreten

Umweltzeichen-Verleihung am Montag, 17. Juni 2013: 17 von 26 ausgezeichneten Schulen wurden bereits zum wiederholten Mal ausgezeichnet, jede Vierte davon ist eine Ordensschule.

Wien (OTS) - Umweltminister Nikolaus Berlakovich und Unterrichtsministerin Claudia Schmied haben das Umweltzeichen für die kommenden 4 Jahre verliehen. 17 von 26 ausgezeichneten Schulen haben die Umweltprüfung zum wiederholten Mal bestanden. Ordensschulen sind mit einem Viertel der wieder ausgezeichneten Schulen überproportional vertreten.

"Hinter der Auszeichnung steckt sehr viel Büroarbeit bei der Beantragung", sagt Sr. Simona Papst von den Grazer Schulschwestern. So geht es vielen, die sich für das Umweltzeichen an Schulen einsetzen. "Die Umweltstandards, die wir erfüllen, sind uns wichtig. Diese würden wir sowieso einhalten, auch ohne Umweltzeichen! Gerne zeigen wir aber auch her, dass uns die Umwelt wirklich am Herzen liegt." Die Grazer Schulschwestern achten auf Umweltpädagogik genauso wie auf regionale und saisonale Produkte in der Schulküche. Haltungsturnen während des Unterrichts ist ein Punkt neben dem Abdrehen der PCs, wenn der EDV-Raum gerade nicht benützt wird -leider keine Selbstverständlichkeit an Schulen.

Die ausgezeichneten Ordensschulen sind: Privates Oberstufenrealgymnasium Volders, Private Neue Mittelschule des Schulvereins der Grazer Schulschwestern, Private Höhere Lehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft des Schulvereins der Grazer Schulschwestern, Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft des Zisterzienserstiftes Zwettl. Dass unter den 17 mit dem Umweltzeichen wiederholt ausgezeichneten Schulen 25 Prozent Ordensschulen sind, ist für Schulreferatsleiter Rudolf Luftensteiner kein Zufall: "Der behutsame Umgang mit der Schöpfung ist den Ordensschulen ein echtes Anliegen." Ordensschulen unterrichten etwa 6% der Schülerinnen und Schüler in Österreich. Demgegenüber ist es beachtlich, dass der Anteil der wieder ausgezeichneten Ordensschulen 25% beträgt.

