FPÖ-Themessl: ÖGB-Tonart zum Klassenkampf ist widerlich!

ÖGB-Forderungen sind Betriebs- und Arbeitsplatzvernichtungsprogramm!

Wien (OTS) - "Die ÖGB-Forderung nach einer Erbschaftssteuer ab 150.00 Euro ist ein massiver Angriff auf die heimischen Familienunternehmen und ein Betriebs- und Arbeitsplatzvernichtungsprogramm erster Güte", kritisiert FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Bernhard Themessl.

Die Übergabe ist für fast alle Familienunternehmen eine große Herausforderung, an der bereits jetzt einige scheitern. "Die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer nach dem ÖGB-Denkmuster würde zahlreiche Familienunternehmen in die Pleite führen und die über Jahrzehnte aufgebaute Existenz sowie tausende Arbeitsplätze vernichten", so Themessl. Mit einer Erbschaftssteuer ab 150.000 Euro sei die Betriebsübergabe schlicht und einfach nicht mehr finanzierbar. Die vorhandenen Rahmenbedingungen für Familienunternehmen seien bereits jetzt alles andere als optimal, wie der "Länderindex der Stiftung Familienunternehmen" klar darlege. "Österreich landet von 18 untersuchten Staaten nur auf Rang zehn. In der Wettbewerbsfähigkeit hat Österreich über 10 Plätze verloren, wie das Schweizer IMD Institut aufzeigt. Ein weiteres zurückfallen darf im Sinne des Wirtschaftsstandortes Österreich nicht mehr hingenommen werden", betont Themessl eindringlich.

"Auch die anderen absurden ÖGB-Forderungen wie eine Fachkräftemilliarde oder die Überstundenabgabe, die ausschließlich von den heimischen Betrieben zu zahlen ist, wird von mir als Wirtschaftssprecher strikt abgelehnt", so Themessl. Dass der ÖGB ausschließlich die heimischen Unternehmer für die Fachkräfteausbildung bezahlen lassen wolle, zeige die wahre Geisteshaltung und Wertschätzung des ÖGB gegenüber Lehrlingen und Fachkräften. Die Ausbildung von Lehrlingen und Fachkräften müsse ein nationales Anliegen sein und dürfe dem populistischen ÖGB-Klassenkampf nicht zum Opfer fallen.

