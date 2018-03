Beatrix Karl: "Kampf gegen Korruption und häusliche Gewalt haben in Österreich oberste Priorität"

Justizausschuss ratifiziert Europarats-Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Strafrechtsübereinkommen gegen Korruption

Wien (OTS) - Justizministerin Beatrix Karl zeigte sich erfreut über den heutigen Beschluss zur Ratifizierung zweier Europaratsübereinkommen im Justizausschuss, mit denen Österreich aktiv am internationalen Kampf gegen Gewalt an Frauen und gegen Korruption teilnimmt.

"Der Kampf gegen Korruption und die Bekämpfung jeder Form von Gewalt gegen Frauen haben in Österreich oberste Priorität. Daher unterstützen wir die internationale Zusammenarbeit in diesen Bereichen", betonte Justizministerin Karl anlässlich der heutigen Justizausschussbeschlüsse.

Das Europarats-Übereinkommen "zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" verpflichtet zur Kooperation in der Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, sowie im Opferschutz. Es werden damit erstmals einheitliche Standards auf regionaler Ebene in diesem Bereich geschaffen. Österreich zählte dabei zu den Erstunterzeichnerstaaten.

"Die Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen ist mir ein wichtiges Anliegen. Erst vor wenigen Tagen wurde mein Gesetzesvorschlag zur Anhebung der Strafen bei schweren Sexualdelikten im Parlament angenommen. Zudem sind einstweilige Verfügungen bei Gewaltschutz und gegen Stalking künftig kostenlos. Mit der Ratifikation setzen wir nun auch international ein Zeichen. Das Übereinkommen kann in ganz Europa ein Meilenstein im Kampf gegen Gewalt an Frauen werden", betonte Karl die Bedeutung des Abkommens.

Auch die heutige Ratifizierung des "Strafrechtsübereinkommens über Korruption" des Europarates begrüßte Karl ausdrücklich. Mit der Verschärfung des nationalen Korruptionsstrafrechts im Juni 2012, schaffte Justizministerin Karl die Grundlage für den Beitritt, da Österreich nun alle Kriterien erfüllt. Mit der Ratifizierung setzt Österreich darüber hinaus einen weiteren wichtigen Schritt im internationalen Kampf gegen Korruption und hat damit nun alle Empfehlungen der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO) umgesetzt. "Der heutige Beschluss ist ein weiterer wichtiger Schritt der zeigt, dass Österreich den Kampf gegen Korruption sehr ernst nimmt", so die Justizministerin abschließend, die in diesem Zusammenhang auch an die erfolgte Verschärfung des Korruptionsstrafrechts, den Ausbau der WKStA und das Whistleblower-Hinweisgebersystem erinnerte.

Zudem brachte der Justizausschuss heute die Vorlagen des BMJ zur StPO-Novelle 2013 - die unter anderem die Umsetzung der EU-Dolmetscher-Richtlinie enthält - und die Umsetzung eines EGMR-Urteils zur Stiefkindadoption bei homosexuellen Paaren auf den Weg.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Justiz

Sven Pöllauer

Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43 1 52152 2135

Mobil: +43 676 8989 1 2135

E-Mail: sven.poellauer @ bmj.gv.at