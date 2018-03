Schicker ad Gudenus: "Machen Sie die Augen auf, Herr Kollege!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist eine - wenn nicht sogar die - sozialste Stadt der Welt", stellt der Wiener SP-Klubvorsitzende Rudi Schicker in Richtung FPÖ klar." Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder blind oder verschließt die Augen absichtlich vor der Realität", ergänzt Schicker.

Auch im Zusammenhang mit der Gebührenanpassung erinnert Schicker daran, dass unter Schwarz-Blau das Valorisierungsgesetz im Bund eingeführt wurde. "Damit ist die Valorisierung in Wien eine "Muss"-Bestimmung", so Schicker. Die Gebühren würden zu dem eins zu eins umgelegt in die Instandhaltung der Wiener Infrastruktur. "Das ist gesetzlich festgeschrieben und ich bin mir sicher der Kollege von der FPÖ weiß das auch." Schicker empfiehlt Gudenus hingegen, sich mit den Versorgungsfällen Dörfler, Dobernig und Co zusammenzusetzen und diese zu fragen, wie viele Millionen wohin verschwunden sind: "Von den unzähligen unter Schwarz-Blau verzockten Millionen ganz zu schweigen." Trotzdem, Schicker abschließend an FP-Gudenus: "Machen Sie die Augen auf, Herr Kollege! Wien funktioniert und zwar sehr gut!".

