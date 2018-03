FPÖ: Kickl: Grüne weigern sich, der Erdogan-Türkei ins Auge zu schauen

Bosporus-Brücke wird nach einem der größten Tyrannen der osmanischen Geschichte benannt

Wien (OTS) - "Wer sich glaubhaft für die Verteidigung westlicher Werte und Freiheiten einsetzt, darf die Augen vor den Entwicklungen in der Türkei nicht verschließen", stellt heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl fest und empfiehlt auch den Grünen, die längst nötige Diskussion über das Verhältnis von Zuwanderern zu diesen Werten zu führen. "Das Gegenteil jedoch ist der Fall. Nach dem Aussagen von Bundesrat Dönmez lässt die Partei eine Chance ungenutzt, sich endlich einmal vorbehaltlos zu diesen Werten zu bekennen", so Kickl. Es sei höchst merkwürdig, dass sich die Grünen zwar über menschenrechtwidrige Zustände in allen Staaten der Welt echauffieren, aber sich dann nicht mehr darum kümmern, wenn Menschen diese Einstellungen nach Österreich tragen.

Gerade die Grünen, die sich ja einer kompromisslosen EU-Ideologie unter Einbeziehung der asiatischen Türkei verschrieben haben, seien nicht in der Lage zu verstehen, wie die dortige politische Elite -allen voran Premier Erdogan - tickt. Dabei gebe es aktuell ein anschauliches Beispiel dafür: Die dritte Bosporus-Brücke in Istanbul, die gerade gebaut wird, soll nach Sultan Selim I. benannt werden. "Dabei handelt es sich um einer der größten Tyrannen in der osmanischen Geschichte, der Angehörige des schiitischen und alevitischen Islam gnadenlos verfolgen ließ. Das zeigt Erdogans engstirnig-islamistische Ausrichtung und qualifiziert die nicht-sunnitischen Muslime, denen ja auch Herr Dönmez angehört, als Bürger zweiter Klasse", so Kickl. Darüber hinaus sei Selim I., genannt auch der Grausame, ein großer Eroberer und Vergrößerer des Osmanischen Reiches gewesen. "Auch das ist wohl kein Zufall, wenn man an Erdogans Auftritte vor Auslandstürken etwa in Deutschland denkt, die nur einem Zweck dienen, nämlich den Einfluss der Türkei in Europa zu vergrößern und gleichzeitig den der demokratisch gewählten Regierungen der betroffenen Länder zu schwächen", hält Kickl fest.

Es gehöre schon eine gehörige Portion Ignoranz und strengster Multi-Kulti-Glaube dazu, dieser Realität nicht ins Auge zu blicken. Offenbar sei die Grüne Parteilinie, Österreich durch den Import integrationsunwilliger Zuwanderer weiter zu schwächen, stärker als der deutliche Weckruf ihres Bundesrats Dönmez, bedauert der FPÖ-Generalsekretär.

