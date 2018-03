FP-Gudenus zur Dönmez-Debatte: Bundesrat wird zum Opfer grünen Gesinnungsterrors!

Ein Mandatar wie Dönmez, der aus der Parteilinie ausschert, wird brutal niedergebügelt

Wien (OTS/fpd) - "Erdogan-Fans, die mit unserem westlich-demokratischen System nicht klarkommen, sollen doch in ihr Heimatland zurückgehen zu Gleichgesinnten. Nicht anderes hat Grün-Bundesrat Efgani Dönmez sinngemäß gesagt und das ist eine durchaus berechtigte Forderung. Wir brauchen in unserem Land keine Islamisten, die einen autoritären Führungsstil und einen längst überholten, radikal-muslimischen Lebensstil anstreben, der massiv in die Freiheit der Menschen eingreift", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "aber mit Meinungsvielfalt haben die Grünen ein Problem. Da zeigen sie sogar intern ihr wahres Gesicht und die Tugendwächter der Partei starten mit ihrem Alleinanspruch auf Wahrheit umgehend eine Hetzjagd auf den Abweichler. Unfassbar!"

Die ganze Debatte zeige einmal mehr, dass den Grünen die Stimmen von integrationsresistenten Steinzeit-Islamisten wichtiger sind als der demokratische Grundkonsens unserer Gesellschaft. Und da darf niemand dazwischenfunken, auch kein verdienter "Parteifreund". Weicht einer von der vorgegebenen Linie ab, wird er öffentlich niedergebügelt. Gudenus: "Nicht einmal Todesdrohungen gegen Dönmez bringen diese selbsternannten Moralapostel zum Umdenken. Dabei sind gerade die Beleg dafür, wie richtig er lag. Menschen mit Mord zu bedrohen, das geht in Österreich nicht. In der Türkei steht Einschüchterung, Gewalt und Terror an der Tagesordnung. Radikal-muslimische Türken sind dort besser aufgehoben als in einem christlich-westlichen Rechtsstaat."

Und an die Adresse von Dönmez: "Es gibt in Österreich eine politische Partei, in der jeder seine Meinung frei äußern darf und in der das eine Selbstverständlichkeit ist - die FPÖ. Wenn Herr Dönmez will, kann er gerne bei uns mitarbeiten." (Schluss)

