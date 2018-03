Sima eröffnet "GartenTech 2013"

Fachschau für Kommunalgeräte bringt Spenden für karitative Projekte von Prohaska, Willi Resetarits und Dorfer

Wien (OTS) - Auf Initiative der MA 48, in der Stadt Wien zuständig für den Einkauf von technischen Geräten und Fahrzeugen, findet in Zusammenarbeit mit dem Sportamt (MA 51), den Wiener Stadtgärten (MA 42), den Wiener Bädern (MA 44) und dem Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) heute und morgen die "GartenTech 2013" statt. Die Fachschau für Kommunalgeräte, die von der Stadt Wien zur Betreuung und Pflege von Wiens Grünflächen, Wäldern, Wiesen und Parks eingesetzt werden, geht wie jedes Jahr beim Ernst-Happel-Stadion über die Bühne. "Die Stadt Wien legt größten Wert auf den Einsatz von umweltfreundlichen Geräten, der ökologische Aspekt ist uns sowohl bei der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb ein zentrales Anliegen", so Umweltstadträtin Ulli Sima bei der heutigen Eröffnung. Der Schwerpunkt heuer liegt bei Geräten und Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. So werden von vielen Austellern Geräte und Fahrräder präsentiert, die umweltfreundlich elektrisch betrieben werden können. Passend zum Rad-Jahr 2013 gibt es bei der diesjährigen GartenTech auch zahlreiche E-Bikes und mobile Fahrradständer. Diese sind eine innovative Eigenkreation der MA 48 zur Forcierung der umweltfreundlichen Anreise bei Veranstaltungen.

Josef Thon, Leiter der in Wien für den Einkauf von technischen Geräten und Fahrzeugen zuständigen MA 48, betonte die gestiegenen Anforderungen an die Herstellerfirmen: "Die "GartenTech" bietet den Kunden, also den verschiedenen Magistratsabteilungen, die Möglichkeit, ihre Wünsche im Sinne des Umweltschutzes direkt bei den Herstellern zu deponieren. Somit können ökologische und gleichzeitig auch praktische Lösungen gemeinsam erarbeitet werden."

Für die Betreuung der Grünflächen in Wien setzen die verschieden Magistratsabteilungen wie MA 42, MA 45, MA 48 oder MA 49 Rasentraktoren, Großflächenmäher, Handrasenmäher und Forstgeräte wie Motorsägen und Heckenscheren sowie Muli-Kleinfahrzeuge ein: Allein die MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien verfügt über 8.650 Hektar an Wäldern und 2.000 Hektar an landwirtschaftlich betriebenen Flächen. Hinzu kommen noch 32.900 Hektar in Quellschutzgebieten außerhalb Wiens. Die MA 42- Wiener Stadtgärten betreut 850 Parkanlagen mit insgesamt rund 1.900 Hektar Fläche.

Aussteller spenden über 20.000 Euro für soziale Projekte

Die bei der GartenTech ausstellenden Firmen - heuer insgesamt 37 -spenden traditionellerweise für einen guten Zweck. Gemeinsam mit der heurigen Gesamtsumme von 18.500 Euro wurden von den Austellern bereits über 200.000 Euro gespendet. Umweltstadträtin Sima übergab heute Kicker-Legende Herbert "Schneckerl" Prohaska, Willi Resetarits und Alfred Dorfer Schecks in der Höhe von je 6.133,33 Euro für soziale Projekte. Alfred Dorfer unterstützt damit den Fond Dorfer für bedürftige Studenten, Prohaska Hochwasseropfer und Willi Resetarits "sein" Integrationshaus. "Ich bedanke mich wie jedes Jahr sehr herzlich bei den Ausstellern für ihre großzügigen Spenden - sie kommen mit Sicherheit dort an, wo sie gebraucht werden", so Sima abschließend.

