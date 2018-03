FP-Gudenus zum Weltflüchtlingstag: Jeder Asylbetrüger mehr lässt bei NGOs die Kassa klingeln!

Mit völlig unverantwortlichen Forderungen möchten "Flüchtlingsvereine" nur ihr Geschäft ankurbeln

Wien (OTS/fpd) - "Menschlichkeit ist der Vorwand, Profitgier der wahre Hintergrund", kommentiert Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann die krausen Forderungen anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags. "Von den beklagten, unfairen Verfahren kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Gerade die mit Millionen Steuer-Euro geförderten NGOs mit ihrer Armada von Rechtsanwälten sind es ja, die jedem dahergelaufenen Asylbetrüger helfen, den Staat und seine Gesetze an der Nase herumzuführen und sich bei uns in die soziale Hängematte zu legen", ärgert sich Gudenus. Zum Thema "dahergelaufen" merkt er an, dass jeder angebliche Flüchtling, der auf dem Landweg nach Österreich gelangt, ein Gesetzesbrecher ist: "Gemäß Dublin-II-Abkommen muss ein Verfolgter im ersten sicheren Drittstaat, den er erreicht, um Asyl ansuchen. Da Österreich von sicheren Drittstaaten umgeben ist, können Asylwerber legal nur mit dem Flugzeug zu uns kommen. Das wird aus falsch verstandenem Verantwortungsbewusstsein überhaupt nicht beachtet."

Richtiges Verantwortungsbewusstsein müsse man gegenüber den eigenen Bürger zeigen. "Es geht den Flüchtlingsvereinen jetzt nicht mehr darum, dass Asylwerber arbeiten dürfen, sondern dass man ihnen auch den Weg zu einem Arbeitsplatz bestmöglich ebnen soll. Dabei ist bekannt, dass etwa heuer im ersten Quartal 124.136 Wienerinnen und Wiener einen Job gesucht haben", so Gudenus. Er fragt: "Was ist mit diesen Menschen? Sollen sie weiter in ihrem Elend bleiben, nur weil sie keine einflussreiche Lobby hinter sich haben, weil sie den NGOs kein Geld bringen? Sollen wir ihnen sagen, dass es für sie keinen Arbeitsplatz gibt, weil ihn dummer Weise ein Asylbetrüger gebraucht hat? Das ist unsoziale Inländer-Feindlichkeit!"

Asyl sei für die Freiheitlichen ein ganz hohes Gut: "Dieses mit Hilfe von vereinsmäßig organisierten Geschäftemachern zu missbrauchen, wie es so viele Fremde tun, ist erbärmlich. Denen darf man im Interesse der Inländer und der echten Flüchtlinge nicht noch weiter entgegenkommen. Missbrauch muss die umgehende Rückführung in die Heimat und ein Einreiseverbot nach Österreich zur Folge haben." Zudem sei Asyl ein Recht auf Zeit. Gudenus stellt klar: "Es darf keine Hintertür für Massenzuwanderung sein, wie es einige Parteien, die sich Stimmen erwarten, wünschen. Fällt der Verfolgungsgrund weg, heißt es auch für ehemals tatsächlich Verfolgte, Abschied nehmen. Daher müssen regelmäßig entsprechende Überprüfungen stattfinden." (Schluss)

