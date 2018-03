FP-Herzog fordert Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

Vollmitgliedschaft strikt abzulehnen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog fordert heute im Rahmen der Klubklausur den sofortigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der EU. Das diktatorische Vorgehen gegen friedliche Demonstranten, die brutale Unterdrückung von Christen, Kurden und anderen Minderheiten, die Islamisierung unter der Regierung Erdogan oder auch die Leugnung des Genozids an den Armeniern disqualifizieren die Türkei als Mitglied der europäischen Wertegemeinschaft. Ein autoritär geführtes Land, das Demonstranten schwer verletzt und sogar tötet, hat in der EU nichts, aber auch schon gar nichts verloren. Das sollten nach den schrecklichen Vorkommnissen der letzten Tage nun auch SPÖ und Grüne, die bislang die Politik Erdogans blind unterstützt haben, einsehen. Die FPÖ wird daher im nächsten Landtag den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und die Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen in der Türkei fordern, kündigt Herzog an. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747