FP-Schock: Rot-grünes Belastungspaket treibt Menschen in die Armut

Halbzeitbilanz: Schulden und Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/fpd) - Im Rahmen der heutigen Klubklausur der FPÖ-Wien, zieht Stadtrat DDr. Eduard Schock Bilanz über die bisherige rot-grüne Regierungszeit. Neben massiven Gebührenerhöhungen, die die Menschen in die Armut treibt, kämpft Wien auch mit hohen Schweizer Franken-Schulden und Arbeitslosigkeit durch die Ostöffnung.

300 Millionen Euro Brauner-Spekulationsverlust wird schlagend

Der Spekulationsverlust der Wiener SPÖ im Schweizer Franken ist im Finanzjahr 2012 weiter um 11 Millionen Euro angestiegen. Der Rechnungsabschluss 2012 zeigt, dass die Spekulationsverluste per Ultimo 2012 insgesamt bereits 307 Millionen Euro betragen. Das Spekulationsverbot auf Bundesebene zwingt die SPÖ nun, diese Verluste zu realisieren: Nach der neuen Art. 15 a Vereinbarung müssen alle offenen Positionen in den nächsten Jahren geschlossen werden. Der Brauner-Spekulationsverlust wird also jetzt schlagend. Die Budgets der kommenden Jahre werden durch die Fehlspekulation mit 307 Millionen Euro belastet, berichtet Schock.

Rot-Grün will Wien aber bis zum Ende der Legislaturperiode weiter verschulden. Das zeigt der Finanzplan der Stadt: Der von Rot-Grün geplante Schuldenstand per Ende 2015 beträgt nämlich 5.425 Millionen Euro.

Seit dem Amtsantritt der Stadträtin Brauner bedeutet dies eine Neuverschuldung von 4.030 Millionen Euro, womit sich die Schulden der Stadt in 8 Jahren vervierfachen werden.

Dabei hat die Stadt auch konjunkturpolitisch falsch reagiert: Die Explosion der Verschuldung fand nicht in der Wirtschaftskrise 2008/2009, sondern erst in den Jahren danach statt, hier insbesondere im Wahljahr 2010. Die Schuldenexplosion bei gleichzeitig sinkender Investitionsquote zeigt auch die schlechtere Finanzierungsstruktur der Stadt: Immer weniger Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden, die Fremdkapitalquote steigt gleichzeitig stark an, erklärt Schock.

"Die letzten sechs Jahre unter Finanzstadträtin Brauner haben gezeigt, dass an der Budgetsanierung in Wien kein Weg mehr vorbeiführt. Die galoppierende Verschuldung bei gleichzeitig massiv steigenden Belastungen und stark sinkender Investitionsquote zeigt, wie sehr sich die Budgetstruktur im Wiener Haushalt verschlechtert hat. Die FPÖ fordert daher einen Wiener Finanzplan zur Budgetsanierung. Dieser Finanzplan soll für die nächsten fünf Jahre vorgelegt werden und mittelfristig wieder neue Budgetspielräume eröffnen", so Schock.

5.000 Wiener haben seit der Ostöffnung ihren Arbeitsplatz verloren

Das Wirtschaftsforschungsinstitut bestätigt, dass die Warnungen der FPÖ vor der Ostöffnung berechtigt waren. Für ganz Österreich konstatiert das WIFO wörtlich: "Ausländische Arbeitskräfte waren gegenüber den inländischen deutlich bevorzugt. Die Beschäftigung der Ausländer stieg im 4. Quartal 2012 österreichweit um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Beschäftigung von Inländern stagnierte dagegen." Am Wiener Arbeitsmarkt wird diese Entwicklung laut WIFO noch deutlicher:

"Bei den Ausländern lag der Zuwachs im 4. Quartal bei 5,9 %, während die Beschäftigung der Inländer um 0,6 % zurückging. Diese Entwicklungen folgen weitgehend dem Wachstum des Arbeitskräfteangebotes."

Die Ursache ist demnach das Wachstum des Arbeitskräfteangebotes, also vor allem die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland. In Wien sind im letzten Jahr insgesamt 3.604 neue Arbeitsplätze entstanden. Bei den ausländisch Beschäftigten gab es aber ein noch höheres Plus, nämlich einen Zuwachs von 8.535. "Trotz generellem Beschäftigungsplus sind im letzten Jahr gleichzeitig inländische Arbeitskräfte abgebaut worden. 4.931 Wiener verloren gleichzeitig ihren Job. Der Verdrängungswettbewerb ist eklatant", kritisiert Schock abschließend. (Schluss) hn

