FPÖ-Leyroutz: Unter neuer Koalitionsregierung sind Verletzungen von Gesetzen und Richtlinien an der Tagesordnung

Rote Parteibuchwirtschaft ist in Kärnten wieder angekommen!

Klagenfurt (OTS) - Unter der neuen Koalitionsregierung sind Verletzungen von Gesetzen und Richtlinien an der Tagesordnung. Darauf macht heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, im Zuge einer Pressekonferenz aufmerksam: "Denn knallharte Parteipolitik wird derzeit vor die Interessen des Landes gestellt", so Leyroutz. Als jüngstes Beispiel verweist er auf eine 16-Seiten-Einschaltung in der Tageszeitung "Der Standard", mit Schlagzeilen wie "Seit Kurzem gibt es ein Kärntner Miteinander" oder "Hoffnungsschimmer am Horizont", die mit großformatigen Fotos von SPÖ-Regierungsmitgliedern versehen ist. Da auch die Kelag mit ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden, einem bekennenden Sozialdemokraten, in diesem "Kärnten-Report" in einem ganzseitigen Inserat, prominent vorkommt, ortet Leyroutz verbotene Anfütterung sowie ein Vergehen gegen das Medientransparenzgesetz und kündigte entsprechende Anzeigen an.

Dass die rote Parteibuchwirtschaft in Kärnten wieder angekommen ist, würden auch die letzten Postenbesetzungen im Landesdienst zeigen. Die Richtlinien des Besoldungssystems würden dabei laut Leyroutz gnadenlos über Bord geworfen. Er nannte als Beispiel die Neubesetzung des Leiters im Bürgerbüro der Landesregierung. Ein SPÖ-Bezirksgeschäftsführer wurde ohne Berücksichtigung der Kriterien von Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einem Sondervertrag ausgestattet, eine interne Besetzung wurde - wie LH Kaiser in der letzten Fragestunde des Kärntner Landtages zugegeben hat - nicht einmal in Erwägung gezogen.

Erschwerend komme noch hinzu, dass dieser SPÖ-Geschäftsführer und nunmehriger Leiter des Bürgerbüros im Landtagswahlkampf 1994 beim Überkleben von über 40 Haider-Plakate mit Hitler-Bildern von der Polizei überführt wurde. "Die demokratiepolitisch bedenkliche Grundhaltung des nunmehrigen Leiters des Bürgerbüros, dem Parteipolitik offensichtlich über alles geht, ist der Bevölkerung, die eine objektive Betreuung verdient, eigentlich nicht zuzumuten und diese Postenbesetzung lässt leider befürchten, dass das Bürgerbüro künftig wohl hauptsächlich für SPÖ-Parteigänger Ansprechpartner sein wird", so Leyroutz, der LH Kaiser in dieser Frage nicht aus der Verantwortung entlassen wird. "Wir werden Strafanzeige wegen Untreue einbringen", schließt Leyroutz.

