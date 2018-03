DoubleDown Casino präsentiert deutsche Sprachversion seiner Casinospiele

Las Vegas (ots) - DoubleDown Casino präsentiert deutsche, französische und spanische Sprachversionen seiner Casinospiele

IGT-Tochterfirma bringt Las Vegas nach Europa und darüber hinaus

International Game Technology (NYSE: IGT), eines der global führenden Unternehmen im Bereich Spieletechnologie, wird ab sofort auch weltweit Gamer mit Las-Vegas-Casinoatmosphäre in deutschen, französischen und spanischen Versionen von DoubleDown Casino begeistern. DoubleDown ist der exklusive Onlineanbieter von IGT-Automatenspielen, Bingo und einer breiten Auswahl von Tischspielen. Alle Spiele sind kostenlos und transportieren das Las-Vegas-Flair in die Welt der Onlinespiele. Jeden Tag nutzen über 1,7 Millionen Menschen die DoubleDown Casinospiele aus reiner Freude am Spielen auf Facebook oder auf ihren Mobilgeräten.

"DoubleDown ist das einzige Online-Casino, das eine authentische Las-Vegas-Atmosphäre vermittelt. Zudem bieten wir die größte Auswahl an realen Casinospielen an einem Ort", sagt Robert Melendres, IGT Executive Vice President, IGT Interactive Group. "Die meisten Online-Social-Casinos sind nur auf Englisch verfügbar, aber jetzt stellen wir Nutzern auf der ganzen Welt eine zentrale Anlaufstelle für Games zur Verfügung, die sie in ihrer Muttersprache spielen können, darunter auch exklusive IGT-Spieletitel."

DoubleDown bietet die breiteste Vielfalt von Social-Games im Las-Vegas-Casinostil für Einsteiger und Gaming-Fans. Besucher können jetzt entscheiden, ob sie beliebte IGT-Automatentitel wie Kitty Glitter[TM], Cleopatra[TM], Wolf Run[TM], Cats[TM] und Siberian Storm[TM], Tischspiele wie Game King's Video Poker[TM], Black Jack und Roulette sowie Bingo und andere Games auf Deutsch, Französisch oder Spanisch spielen möchten.

Im Jahr 2012 stieg die Anzahl der DoubleDown Casino Spieler in Deutschland, Frankreich und Spanien schnell auf mehrere Zehntausend an und macht damit die Nachfrage nach mehrsprachigen Versionen deutlich. Das Unternehmen plant weitere Releases seiner Spiele in Italienisch und anderen Sprachen für Ende 2013.

DoubleDown Casino Games können kostenlos online, auf Facebook sowie auf iOS- und Android-Mobilgeräten oder auf dem Kindle Fire von Amazon gespielt werden. Neue Spieler erhalten eine Million kostenlose Chips bei der Anmeldung unter www.doubledowncasino.com,

http://apps.facebook.com/doubledowncasino oder

http://m.doubledowncasino.com/

Über DoubleDown Casino

DoubleDown Casino ist eines der umsatzstärksten Online-Angebote für Nutzer, die Multiplayer-Games im Las-Vegas-Stil spielen möchten. Beispielsweise können sie Poker, Slots, Blackjack, Roulette oder Bingo auf Facebook bzw. auf Mobilgeräten wie iOS- und Android-Systemen oder Amazons Kindle Fire spielen. Zusätzlich bietet DoubleDown Casino auch Single-Player-Spiele wie rgs® Black Jack, Roulette und Video Poker[TM] von Game King. Als hundertprozentige Tochter von International Game Technology (IGT) macht DoubleDown Casino die beliebtesten IGT-Titel aus dem realen Spielcasino online verfügbar.

Über IGT

International Game Technology (NYSE: IGT) ist ein global führender Anbieter von Casino-Entertainment. Das Unternehmen prägt die Branche, indem es das Casino-Spielerlebnis in die sozialen, mobilen und interaktiven Umgebungen für regulierte Märkte auf der ganzen Welt überträgt. Durch die Übernahme von DoubleDown Interactive durch IGT können jetzt mehr als sechs Millionen Nutzer im Monat packende Social Games im Casino-Stil spielen. Weitere Informationen über IGT unter IGT.com bzw. unter @IGTNews oder facebook.com/IGT. Das DoubleDown Casino steht jedermann über 18 Jahren unter

http://apps.facebook.com/doubledowncasino oder doubledowncasino.com

offen.

Bild- und Videomaterial finden Sie unter http://ots.de/Pmjtd Bitte benutzen Sie folgende Login-Daten: Username: pnglobaldoubledown casino Password: lasvegas

