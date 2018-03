ORF III "Inside Brüssel" zum G8-Gipfel und "60 Minuten Politik" zum Thema Wahlversprechen

Am 20. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen des Festivals Grafenegg steht die "Kultur Heute"-Spezialsendung am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, um 20.00 Uhr. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher ist mit seinem Team direkt am Ort des Geschehens und berichtet von der Sommernachtsgala auf der Wolkenturm-Open-Air-Bühne. "Kultur Heute" war bei der Generalprobe dabei und gibt schon einen kleinen Ausblick auf das Kommende. Zu Gast im Interview sind die finnische Opernsängerin Karita Mattila sowie Martin Grubinger, einer der weltbesten Marimbafonspieler. Zudem gibt Barbara Rett, die das Galakonzert moderieren wird, vorab einen Überblick über das Festival Grafenegg und die große Abendveranstaltung, zu der sich auch Gäste wie Angela Merkel, David Cameron und Karel Schwarzenberg einfinden werden. Apropos Grafenegg: Am Dienstag, dem 25. Juni 2013, ist dieser Ort Schauplatz eines Benefizkonzerts des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien unter Cornelius Meister für die "ORF-Hochwasserhilfe - Sofort". Tickets sind unter http://tickets.ORF.at noch erhältlich.

Um 20.15 Uhr diskutiert Raimund Löw im Rahmen von "Inside Brüssel" mit seinen Gästen die Resultate des G8-Gipfels, der diese Woche in Großbritannien abgehalten wurde. Fragen zur Syrienpolitik und zu Steuerhinterziehung stehen dabei im Mittelpunkt. Weitere Themen sind die Wirtschaftspolitik in der EU, insbesondere in Hinblick auf die aktuellen Differenzen rund um die Griechenlandrettung sowie das geplante europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen. Unter der Leitung von ORF-Korrespondent Raimund Löw diskutieren die niederländische Europaabgeordnete Judith Merkies, der Generalsekretär von Business Europe Markus Beyrer, Carnegie-Europe Präsident Jan Techau (Brüssel), die EU-Korrespondenten Giovanni del Re ("Avvenire", Rom) und Silke Wettach ("Wirtschaftswoche").

Um 21.05 Uhr zeigt ORF III die Dokumentation "Von Gangstern umzingelt - wenn die Mafia regiert". Die vietnamesische Mafia schleust Kinder nach England ein, wo diese wie Sklaven auf Cannabisfarmen zur Arbeit gezwungen werden. Auch in El Salvador hat die Mafia das Sagen: Der Bandenkrieg kostet täglich zahlreiche Menschen das Leben.

Die "Weltjournal"-Dokumentation "Europa - Zusammenhalten in der Krise" beschäftigt sich um 21.55 Uhr mit dem Thema Solidarität, die in Krisenzeiten wertvoller denn je ist. Solidarität beweisen, für den anderen geradestehen, gibt es das noch? Die Dokumentation zeigt eindrucksvolle Beispiele in Deutschland, Italien und Spanien für die wieder erwachte Solidarität in Krisenzeiten.

Um 22.25 Uhr geht es in der Politikdiskussionssendung "60 Minuten Politik" um das Thema "Auskommen mit dem Einkommen - kann die Politik halten, was sie verspricht?". Finanzierbares Wohnen, mehr Arbeitsplätze, Kampf der Teuerung, Steuerentlastung - viele Vorschläge und Ideen stehen derzeit im Raum. Aber wie wollen die Parteien diese hochgesteckten Ziele umsetzen? Oder handelt es sich doch nur um Wahlzuckerl? ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", diskutieren mit Abgeordneten aller sechs im Parlament vertretenen Parteien im Parlament in Wien. Gäste sind: Kai Jan Krainer (SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher), Gabriele Tamandl (ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin), Werner Kogler (Finanz- und Budgetsprecher Die Grünen), Gerhard Deimek (FPÖ-Nationalratsabgeordneter), Rainer Widmann (BZÖ-Nationalratsabgeordneter) und Martina Schenk (Sozial- und Rechnungshofsprecherin Team Stronach).

