Steßl-Mühlbacher ad Adoptionsrecht: Mit Retro-ÖVP nur Minimalvariante möglich

Stiefkindadoption endlich möglich - nächster Schritt wäre Fremdkindadoption

Wien (OTS/SK) - Auf der Tagesordnung des heutigen Justizausschusses stand unter anderem ein Antrag mit dem die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen wird. "Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, der nächste nur logische Schritt wäre die Fremdkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare. Doch das ist mit dieser Retro-ÖVP nicht möglich", so Steßl-Mühlbacher am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Österreich musste aktiv werden, weil es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden ist. Österreich wurde demnach aufgrund einer Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 EMRK verurteilt, weil nach bestehendem Recht die Adoption des Kindes durch den gleichgeschlechtliche Partner einen leiblichen Elternteils bis dato ausgeschlossen war. "Österreich wird erst wieder "verurteilt" werden müssen, damit Bewegung in die ÖVP kommt", so Steßl-Mühlbacher. Für die steirische Abgeordnete gibt es keinen vernünftigen Grund, Heteropaare mit lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Paaren nicht gleichzustellen. (Schluss) mis/rm/mp

