PENNY Kunden zeigen soziales Engagement und spenden für Flutopfer: 257.398 Euro für PENNY-Familien-Hilfsfonds des Österr. Roten Kreuzes

Wien (OTS) - Durch die verheerende Flutkatastrophe haben unzählige Menschen ihre Häuser sowie ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Da Betroffene nun eine rasche und unbürokratische Hilfe benötigen, mobilisierte PENNY durch eine gezielte Spendenaktion im Rahmen des PENNY-Familien-Hilfsfonds des Österreichischen Roten Kreuzes die Hilfsbereitschaft der Österreicher: Von 6. bis 12. Juni erhielten alle PENNY Kunden bereits ab einer Spende von 1 Euro einen 10 % Rabattgutschein auf einen Einkauf ihrer Wahl in der Folgewoche. Insgesamt 257.398 Euro konnten so dank der tatkräftigen Unterstützung der PENNY Kunden gesammelt werden, die nun mittels Spendenscheck an das Rote Kreuz übergeben wurden.

